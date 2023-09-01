Мешканка Тернопільщини видурила у 34-річного жителя Нового Роздолу з Львівщини 85 тис. грн. Вони спілкувались на сайті знайомств, де 19-річна дівчина розмістила чужі фото. Гроші чоловік платив за обіцянки сходити з ним на побачення.

Як вказано у повідомленні Нацполіції у Тернопільській області за 1 вересня, до Чортківського районного відділу поліції звернувся житель міста Новий Розділ Львівської області із заявою про шахрайство. Жінка, з якою він спілкувався на сайті знайомств, видурила у нього 85 тис. грн, обіцяючи сходити з ним на побачення.

Як встановили поліцейські, зловмисницею виявилася 19-річна жителька району. На сайті знайомств дівчина зареєструвалася під чужим іменем та прикріпила чуже фото. Не повідомила й про те, що вона вже заміжня. За обіцянки зустрітись з нею 34-річний мешканець Нового Роздолу перераховував їй гроші, загалом 85 тис. грн.

Поліція почала досудове розслідування за фактом шахрайства.