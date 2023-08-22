Засновник «Посольства Божого» Сандей Аделаджа на зустрічі з послідовниками

Залізничний райсуд Львова виніс вирок трьом пасторам організації «Церква Посольство Боже» Сандея Аделаджі за шахрайство і обман львів’ян. Пасторі переконували послідовників секти брати кредити та вкладати гроші у церковний бізнес. Одній жінці, яка була засновницею громадської організації, призначили 10 років тюрми, двом іншим пасторам по 8 років тюрми. Вони також мають виплатити 14 ошуканим людям понад 28 млн грн.

Як вказано у вироку суду, який оприлюднили у серпні 2023 року, Леся Олексюк зареєструвала релігійну громадську організацію «Церква «Посольство Благословенного царства Божого для всіх народів» («Церква Посольства Божого» Сандея Аделаджі), вона разом із своїм чоловіком Олександром Олексюком були пасторами у цій організації. Також до організації залучили й інших людей, зокрема Романа Ревка, який, окрім того, що був пастором «Посольства Божого», також очолював львівську філію «Ліонебанк Україна».

Протягом 2007 – 2008 років Леся Олексюк, Олександр Олексюк, Роман Ревко та інші невстановлені судом люди шахрайським способом виманювали гроші у львів’ян та мешканців Львівської області. Вони проводили тренінги та семінари на тему збагачення та спонукали послідовників секти оформлювати кредити, закладаючи майно під заставу. Таким чином кілька львів'ян позбулись своїх квартир. Отримані кошти люди передавали пасторам «Посольства Божого» для розвитку церковного бізнесу. За даними правоохоронців, ошукані люди вкладали у «Посольство Боже» різні суми у доларах на загальну суму понад 3,5 млн грн (по курсу НБУ станом на 2007 – 2008 роки).

Зазначимо, протестантську церкву «Посольство боже» у 1994 році заснував Сандей Аделаджа. Наприкінці 2008 року Рада єпископів України заявила, що Сандей Аделаджа займається антибіблійною діяльністю, а у 2009 році його разом із кількома особами правоохоронці звинуватили у шахрайстві та причетності до незаконного заволодіння грошовими коштами громадян. Усього в цій справі потерпілими визнали більше 600 осіб, а загальні збитки постраждалих оцінювали у 52 млн грн.

У 2017 року справу щодо пасторів «Посольства Божого» уже розглядав суд, однак тоді обвинуваченим призначили умовні терміни. Прокуратура подала апеляцію і справу відправили на новий судовий розгляд.

У серпні 2023 року справу розглянула колегія суддів Залізничного суду Львова у складі Андрія Ліуша, Наталії Палюх, Богдани Гедз. Дослідивши усі матеріали справи, судді визнали обвинувачених винним у шахрайстві. Лесі Олексюк призначили 10 років тюрми, а Олександру Олексюку та Роману Ревку по вісім років тюрми. Вони також мають виплатити 14 ошуканим людям понад 28 млн грн. На вирок ще може бути подана апеляція.