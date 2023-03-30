Львівський суд розглядав справу про повернення 18 тис. грн, які шахрайка видурила в львів’янина за побачення. Пара познайомилась у додатку Tinder, однак дівчина попросила за побачення гроші, а після їх одержання – зникла та заблокувала хлопця.

Як вказано у матеріалах справи, 26 грудня 2022 року львівський підприємець Остап Кривицький познайомився в додатку Tinder з дівчиною на ім’я Ілона [справжнє ім’я та прізвище не відоме] та запросив її на виставу в театр імені Марії Заньковецької, яке мало відбутися 28 грудня. За його словами, за побачення та «інші цілі» дівчина попросила 18 тис. грн.

Він перерахував ці гроші на її банківську картку, після чого дівчина відмовилась від подальшого спілкування та заблокувала його у всіх соцмережах. Аби повернути свої гроші, хлопець звернувся в поліцію.

17 лютого справу розглядав Залізничний районний суд Львова. Однак, оскільки хлопець не знав ані справжнього імені та прізвища шахрайки, ані місця її проживання, суддя Дмитро Боровков залишив позовну заяву без руху та дозволив Остапу Кривицькому впродовж 10 днів усунути ці недоліки.

24 лютого хлопець знову звернувся до суду, зазначивши, що дівчина зареєстрована у Дніпровському районі Києва. Тож Залізничний суд Львова передав справу на розгляд Дніпровського районного суду Києва.