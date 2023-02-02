Адміністрація месенджера Viber заблокувала чат-бот франківського водоканалу за гасло «Слава Україні». Як стверджують у водоканалі, блокування сталося через систематичні скарги одного з користувачів на нібито розпалювання ненависті. Чат-бот мають розблокувати вже через 20 годин, після того користувачі зможуть подати покази лічильників.

Як у четвер, 2 лютого, повідомила прес-служба КП «Івано-Франківськводоекотехпром», Viber заблокував чат-бот водоканалу через скаргу одного з користувачів сервісу для передачі показників лічильників води.

«Чат-бот є тимчасово заблокований через скаргу однієї особи за вислів "Слава Україні". Сепаратист, який є на даний момент зареєстрований у Viber чат-боті, регулярно скидає скаргу на цей вислів, як розпалювання ненависті і закликом до вбивства і нацизму», – зазначили у водоканалі.

У водоканалі також додали, що розблокування роботи чат-боту у Viber має відбутися через 20 годин. Споживачі зможуть подавати показники лічильників у звичному режимі.

Зазначимо, івано-франківський водоканал запустив Viber-бот у січні 2022 року. Сервіс дозволяє користувачам подавати показники лічильників холодної води, повідомляти по аварійні ситуації та оперативно отримувати інформацію про зміну в тарифах. Наразі чат-ботом користуються понад вісім тисяч мешканців Франківська.