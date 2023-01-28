У Запоріжжі магазин інтимних товарів отримав нагороду від однієї з районних адміністрацій місцевої міськради за «плідну співпрацю і підтримку жителів». Про це повідомляє місцеве видання Zaбор.

За словами журналістів, перед своїм звільненням і переходом до мерії голова Вознесенівського району Запоріжжя Віталій Лисенко нагородив грамотою магазин секс-іграшок «Полуничка» на бульварі Шевченка. Нагорода видана у 2023 році, яку саме «всебічну допомогу» магазин надавав місцевим мешканцям – не уточняється.

«За плідну співпрацю, активну роботу щодо підтримки мешканців Вознесенівського району, всебічну допомогу в умовах воєнного стану та з нагоди відзначення Дня утворення Вознесенівського району», – уточняється в грамоті.

Магазин секс-іграшок «Полуничка» отримав грамоту від місцевої влади у Запоріжжі

«Полуничка» – найбільша мережа секс-шопів в Україні. 50 магазинів мережі працюють в 15 областях і 18 містах України. У соцмережах жителі Запоріжжя пишуть, що в деяких магазинах віднедавна працюють «пункти незламності».