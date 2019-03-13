У Луцьку затримали хуліганів, які приліпили фалоімітатор на авто поліції

У Луцьку група молодих людей 11 березня начепила гумовий фалоімітатор на поліцейський автомобіль. Правоохоронці затримали хуліганів, повідомили у патрульній поліції Волині.

Як розповіли у відомстві, чоловіки впродовж дня розважалася тим, що підбігали до пересічних автомобілів, чіпали секс-іграшку, що нагадує чоловічий статевий орган, на скло і знімали реакцію людей на відео. За словами правоохоронців, повідомлення про хуліганські дії надходили на службу 102 кілька разів.

Коли ж вони вирішили «пожартувати» з поліцейськими, патрульному вдалося затримати одного з порушників. Потім були затримані і його спільники.

Лідеру групи – 21 рік, він раніше мав проблеми із законом. Йому загрожує кримінальне переслідування за хуліганство.

«З іншими хлопцями, серед яких були і неповнолітні, проведена посилена профілактична бесіда, окремо поговорили з батьками. Також їм рекомендували пройти огляд у лікарів-фахівців відповідного профілю, щоб уникнути різних відхилень надалі», - зазначають у поліції.