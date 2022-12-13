Тернополянку оштрафували за побиття подруги фалоімітаторами
Під час розслідування поліція навіть проводила слідчий експеримент
Тернопільський суд оштрафував жінку, яка фалоімітаторами побила свою колишню подругу. Обвинувачена пояснила, що вирішила покарати жінку за те, що та мала стосунки з її чоловіком та налаштовувала його проти спільних дітей. Відтак обвинувачена купила п'ять фалоімітаторів, прийшла у салон краси, власницею якого є потерпіла, і почала кидати в неї секс-іграшки. Лікарі діагностували у постраждалої незначні гематоми. В ході розслідування поліція навіть проводила слідчий експеримент, під час якого свідки та сама постраждала демонстрували, як саме жінка кидала фалоімітатори. На основі свідчень очевидців, відеозапису з камер спостереження та власне експерименту суддя визнав жінку винною у нанесенні легких тілесних ушкоджень та призначив їй 850 грн штрафу. Крім того, вона повинна заплатити потерпілій стороні 5 тис. грн моральної компенсації.
Як йдеться у матеріалах справи, інцидент стався 12 травня в одному з салонів краси у Тернополі. До закладу прийшла жінка, яка вийняла з коробки п'ять фалоімітаторів і в присутності працівників та клієнтів почала кидати ними у власницю салону, паралельно розпочавши сварку. Тоді кинула в неї порожню коробку і пішла.
Допитана у суді обвинувачена своєї провини не визнала. Вона пояснила, що попередні десять років була клієнткою цього салону краси і тісно товаришувала з власницею закладу. В якийсь момент, за її словами, чоловік їй зрадив з подругою, після чого вони розлучились. А тоді суперниця начебто налаштовувала його проти дітей.
Відтак 12 травня жінка прийшла до салону краси. Вона скликала всіх працівників та клієнтів в коридор. В цей момент вийшла з кабінету власниця салону, вона попросила жінку зайти до неї. Однак обвинувачена не погодилась, а вирішила привселюдно вручити суперниці п'ять нещодавно куплених фалоімітаторів. У суді жінка підкреслювала, що всі предмети вона начебто кидала у підлогу, а не у суперницю, бо не мала наміру нанести їй фізичні травми.
Натомість лікарі таки діагностували у потерпілої підшкірні гематоми. Аби встановити істину, поліцейські навіть проводили слідчий експеримент. Одна з очевидиць на статистові показала, як саме обвинувачена кидала фалоімітатори. Також це продемонструвала і сама потерпіла. Суд взяв до уваги результати експериментів. Крім того, суттєвим доказом став відеозапис з камери спостереження та свідчення очевидців.
Суддя Юрій Дзюбановський визнав жінку винною у порушенні ч.1 ст. 125 ККУ (нанесення легких тілесних ушкоджень) та призначив їй 850 грн штрафу. Крім того, вона повинна заплатити потерпілій 5 тис. грн моральної компенсації. Коробку з секс-іграшками суддя постановив знищити.
Наразі вирок не набрав законної сили, тож сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді протягом 30 днів.