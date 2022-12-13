Тернопільський суд оштрафував жінку, яка фалоімітаторами побила свою колишню подругу. Обвинувачена пояснила, що вирішила покарати жінку за те, що та мала стосунки з її чоловіком та налаштовувала його проти спільних дітей. Відтак обвинувачена купила п'ять фалоімітаторів, прийшла у салон краси, власницею якого є потерпіла, і почала кидати в неї секс-іграшки. Лікарі діагностували у постраждалої незначні гематоми. В ході розслідування поліція навіть проводила слідчий експеримент, під час якого свідки та сама постраждала демонстрували, як саме жінка кидала фалоімітатори. На основі свідчень очевидців, відеозапису з камер спостереження та власне експерименту суддя визнав жінку винною у нанесенні легких тілесних ушкоджень та призначив їй 850 грн штрафу. Крім того, вона повинна заплатити потерпілій стороні 5 тис. грн моральної компенсації.

Як йдеться у матеріалах справи, інцидент стався 12 травня в одному з салонів краси у Тернополі. До закладу прийшла жінка, яка вийняла з коробки п'ять фалоімітаторів і в присутності працівників та клієнтів почала кидати ними у власницю салону, паралельно розпочавши сварку. Тоді кинула в неї порожню коробку і пішла.

Допитана у суді обвинувачена своєї провини не визнала. Вона пояснила, що попередні десять років була клієнткою цього салону краси і тісно товаришувала з власницею закладу. В якийсь момент, за її словами, чоловік їй зрадив з подругою, після чого вони розлучились. А тоді суперниця начебто налаштовувала його проти дітей.

Відтак 12 травня жінка прийшла до салону краси. Вона скликала всіх працівників та клієнтів в коридор. В цей момент вийшла з кабінету власниця салону, вона попросила жінку зайти до неї. Однак обвинувачена не погодилась, а вирішила привселюдно вручити суперниці п'ять нещодавно куплених фалоімітаторів. У суді жінка підкреслювала, що всі предмети вона начебто кидала у підлогу, а не у суперницю, бо не мала наміру нанести їй фізичні травми.

Натомість лікарі таки діагностували у потерпілої підшкірні гематоми. Аби встановити істину, поліцейські навіть проводили слідчий експеримент. Одна з очевидиць на статистові показала, як саме обвинувачена кидала фалоімітатори. Також це продемонструвала і сама потерпіла. Суд взяв до уваги результати експериментів. Крім того, суттєвим доказом став відеозапис з камери спостереження та свідчення очевидців.

Суддя Юрій Дзюбановський визнав жінку винною у порушенні ч.1 ст. 125 ККУ (нанесення легких тілесних ушкоджень) та призначив їй 850 грн штрафу. Крім того, вона повинна заплатити потерпілій 5 тис. грн моральної компенсації. Коробку з секс-іграшками суддя постановив знищити.

Наразі вирок не набрав законної сили, тож сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді протягом 30 днів.