Жінка нанесла чоловікові близько 15 ударів двометровою дерев'яною палицею

Мешканку Чортківського району затримали за підозрою у вбивстві колишнього чоловіка. Вона сама звернулась до поліції, але спершу казала, що чоловіка побили невідомі. Вже згодом жінка зізналась, що побила колишнього, коли він у стані алкогольного сп'яніння почав вимагати в неї гроші та вдарив у обличчя. Підозрювану затримали, за статтею про умисне вбивство їй загрожує до 15 років тюрми. У неї залишилось троє неповнолітніх дітей, їхню долю визначатимуть соцслужби.

Як повідомила прес-служба поліції Тернопільщини, інцидент стався в ніч з 26 на 27 липня. До правоохоронців надійшло повідомлення від жінки, яка повідомила, що невідомі на вулиці до смерті побили її чоловіка.

Медики, яка приїхали на місце, констатували смерть 38-річного уродженця Івано-Франківщини. При огляді тіла судово-медичний експерт виявив понад 15 слідів від дерев'яної палки. Знаряддя вбивства лежало поруч, розламане навпіл.

«У ході слідства стало відомо, що до смерті чоловіка причетна його колишня дружина. Вона злякалася відповідальності й повідомила на лінію «102» неправдиву інформацію», – йдеться у повідомленні.

За словами підозрюваної, вони розлучилися місяць тому. У подружжя троє дітей: 10, 15 та 17 років. У ніч на 27 липня чоловік приїхав до них в гості. Був у стані сильного алкогольного сп'яніння. Він почав вимагати у колишньої дружини гроші, а коли та відмовила, вдарив її кулаком в обличчя.

Жінка схопила двометрову палицю і завдала кілька ударів нею по потилиці кривдника. Останній почав тікати, а коли впав, жінка наздогнала і продовжила бити. «Припинила після того, як чоловік перестав подавати ознаки життя. Сварка та бійка відбувалася на очах у 15-річної доньки. Приховати злочин жінці не вдалося», – зазначає поліція.

Жінку затримали, їй оголосили про підозру за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Їй загрожує від семи до 15 років ув'язнення. Долю неповнолітніх дітей вирішуватимуть соціальні служби.