50-річний мешканець Тернопільщини різками побив до смерті знайомого. Він хотів покарати його за неодноразові крадіжки. Чоловік завдав опоненту декілька ударів різками, а також кулаками в голову, після чого потерпілий зомлів. Але коли він прийшов до тями, зловмисник далі продовжив його бити гілками дерев. Врешті потерпілий помер від масивної крововтрати. Як уточнив у коментарі ZAXID.NET речник поліції області Сергій Крета, загиблому було 63 роки.

Інцидент стався ще 22 липня, але відомо про нього стало у вівторок, 26 липня, після повідомлення прес-служби поліції Тернопільщини. До правоохоронців звернулась мешканка села Кудринці Чортківського району про те, що односельчанин до смерті побив знайомого.

Як встановили слідчі, загиблий часто крав речі, щоб мати за що жити. Його неодноразово притягували до відповідальності за майнові злочини. Відомо, що він впродовж тривалого часу виламував замок у коморі та обкрадав 50-річного знайомого. Напередодні він вкрав у нього алкоголь та гроші.

«Господареві помешкання це надоїло і він вирішив провчити крадія різками. Знайшовши його в одного із сусідів, почав завдавати удари. Коли потерпілий зомлів, він привів його до свідомості та продовжив «виховний процес». Крадій спробував втекти, але не зміг. Чергова втрата свідомості завершилася летально», – йдеться у повідомленні.

Коли в потерпілого вже не було ознак життя, чоловік звернувся в поліцію. Лікарі констатували смерть, а судово-медичний експерт виявив на тілі постраждалого численні тілесні ушкодження. Причиною смерті стала масивна крововтрата.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від семи до десяти років тюрми. Чоловіка затримали, йому вже вручили підозру.