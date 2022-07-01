Тіло вбитого 30-річного мешканця Бережан знайшли на смітнику місцеві жителі

Райсуд на Тернопільщині призначив десять років ув'язнення 31-річному чоловікові, який до смерті побив знайомого і викинув тіло на смітник. Відомо, що він вбив 30-річного співмешканця своєї колишньої дружини під час конфлікту. Жінка про вбивство знала, але зловмисник начебто залякав її і заборонив йти в поліцію. За деякий час труп знайшли місцеві мешканці, а поліція встановила особу вбивці. В суді він визнав свою провину.

Як йдеться у вироку Бережанського райсуду, інцидент стався на початку жовтня 2021 року. Конфлікт між чоловіками розпочався через те, що 30-річний мешканець Бережан приїхав додому до своєї 25-річної співмешканки і побачив, що вона вживає алкоголь зі своїм дідом та колишнім чоловіком.

Між чоловіками розпочався словесний конфлікт, а згодом бійка. За деякий час вбивця повернувся до будинку і сказав жінці, що вбив чоловіка, вдаривши його арматурою по голові. Судмедекспертиза показала, що, окрім цього, зловмисник наніс важкі травми: у загиблого діагностували численні переломи та травми внутрішніх органів, частина зубів була вибита.

Тіло загиблого він загорнув у простирадло і викинув на сміттєзвалище, що в селі Шибалин. Згодом труп знайшли місцеві мешканці, які й викликали поліцію. Допитана у суді співмешканка вбивці пояснила, що не зверталась у правоохоронні органи, оскільки боялась помсти свого колишнього.

У суді обвинувачений повністю підтвердив усі обставини та визнав свою винуватість. Суддя Наталія Німко визнала чоловіка винним у порушенні ч.1. ст. 115 ККУ (вбивство) та призначила йому десять років тюрми. Також він повинен заплатити близько 36 тис. грн за проведені експертизи.

Вирок поки не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.