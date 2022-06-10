Райсуд на Тернопільщині призначив сім років тюрми чоловікові, який під час застілля вбив двох сусідів. Один з них помер через травму голови, яку отримав внаслідок падіння. Іншого зловмисник вдарив по голові обрізком труби, через що потерпілий отримав важку черепно-мозкову травму. Родичі доправили непритомних чоловіків до медзакладу, але їх не вдалось врятувати. Натомість зловмисник свою причетність до інциденту заперечував. Втім, суд таки визнав його винним.

Про вирок Підволочиського суду стало відомо у п'ятницю, 10 червня, після повідомлення прес-служби прокуратури Тернопільщини. Відомо, що вбивство чоловік вчинив 22 вересня 2020 року в селі Галущинці. Перебуваючи у будинку сусідів та розпиваючи з ним алкоголь, зловмисник розпочав бійку.

«Чоловік штовхнув одного з потерпілих і той, падаючи, вдарився скронею об бильце дивана та отримав травму голови. Іншого потерпілого обвинувачений вдарив обрізком металевої труби, що спричинило закриту черепно-мозкову травму, яка надалі також призвела до смерті», – йдеться у повідомленні.

Родичі, які знайшли у будинку непритомних чоловіків, відвезли їх до лікарні. Втім, врятувати їх не вдалось.

У суді обвинувачений заперечував свою причетність до злочину, втім суд на підставі доказів визнав його винним у порушенні одразу двох статей ККУ: ч.1 ст. 119 (вбивство через необережність) та ч.2 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження). Йому призначили сім років тюрми.

Вирок ще не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.