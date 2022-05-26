У Чортківському районі на Тернопільщині 14-річний хлопець до смерті побив знайомого. За версією слідства, 35-річний чоловік прийшов додому до підлітка, аби допомогти по господарству, втім, після вживання алкоголю він відмовився працювати. Розлючений хлопець наніс чоловікові декілька ударів палицею і паралельно знімав це на телефон. Пізніше потерпілому стало погано, він помер у швидкій дорогою до лікарні. За скоєне хлопцеві загрожує до десяти років тюрми.

Як повідомляє прес-служба поліції Тернопільщини, інцидент стався в понеділок, 23 травня. До 14-річного мешканця Чортківського району прийшов 35-річний знайомий, аби допомогти по господарству. Вдома гість випив алкоголь і прибирати разом зі школярем не захотів. Відтак підліток почав бити чоловіка палицею і знімати це на телефон.

«Після жорстоких «розваг» потерпілому стало погано. Юнак пішов до родичів своєї жертви і повідомив, що той чомусь знепритомнів у його будинку. Останні викликали медика, бо думали що в чоловіка приступ хронічної хвороби. Помер чоловік у кареті швидкої, дорогою до лікарні. У нього медики виявили численні тілесні ушкодження, а причина смерті – закрита травма живота», – зазначають у поліції. Про загиблого медики одразу ж повідомили поліцію.

Наразі 14-річному хлопцеві оголосили підозру згідно із ч. 2 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Підлітку загрожує від семи до десяти років ув'язнення. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.