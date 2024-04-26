«Біль і взаємодія» – інтроспекція сучасних мисткинь Терези Барабаш та Ярини Шумської.

У четвер, 25 квітня, Центр інтелектуального мистецтва «Меркурій» відкрив новий виставковий проект «Блукання в собі». В експозиції можна буде побачити твори представників київського андеграунду, інсталяції, відеоперформанс та дванадцять шедеврів, які повернулись в Україну з США.

«Другий проект Центру інтелектуального мистецтва “Меркурій” сфокусований на інтроспекції (самоспостереженні) людини. Експозицію розгорнули у чотирьох залах, вона відображає чотири окремі смислові блоки: “Людина як причина змін”, “Людина протестує”, “Спокій та відчуження” та “Біль і взаємодія”», – розповідає Богдан Мисюга, арт-директор Центру.

«Людина як причина змін» показує модерний образ індивіда ХХ ст., що має ідею змінити світ. У межах цього блоку глядачі зможуть побачити цінні зразки українського модернізму: «Мадонну червоної калини» Олекси Новаківського й твори Михайла Андрієнка-Нечитайла та Святослава Гординського. Центр придбав їх у Лариси Гординської, доньки арткритика та художника Святослава Гординського, та повернув в Україну із США. За кордоном ці твори перебували з 1940-х років. Важливо, що усі отримані гроші пані Лариса Гординська передала на потреби ЗСУ.

Також у цьому залі експонують твори Євгена Лисика, Осипа Васьківа, Олега Мінька, Карла Звіринського, Алли Гончарук, Михайла Красника та Юрія Скандакова.

«Людина протестує» розповідає про моральний опір київського андеграунду 1970-1980-х років, а саме – художників Миколу Трегуба і Вудона Баклицького. Це перша спільна виставка митців за 13 років.

«Вони чинили опір тоталітарному режиму попри постійні переслідування. Цим митцям вдалося створити власний всесвіт, сповнений яскравих барв попри біль втрати. Їхня творчість – шлях до свободи в умовах ворожої реальності. У своїх творах вони осмислюють історію, вдивляються в минуле, творять символічний образ української землі, яка, попри все, не втрачає своєї могутності», – говорить Стефанія Андрусяк, кураторка блоку «Людина протестує».

«Спокій та відчуження» – медитативний блок, який показує історію органічної абстракції в українському мистецтві: коли художники шукали територію усамітнення та спокою. Тут ексонують Опанаса Заливаху, Галину Севрук, Михайла Красника, Анатоля Степаненка, Федора Тетянича, Петра Старуха, Андрія Саєнка, Романа Жука та Ярослава Качмара.

«Біль і взаємодія» – інтроспекція сучасних мисткинь Терези Барабаш та Ярини Шумської. Інсталяція «Під стіною» Терези Барабаш присвячена дітям, які загинули від початку повномасштабного вторгнення. Відеофіксації перформансів Ярини Шумської – проекції особистих історій українців: про пережиття втрати близької людини, про конфлікт людини і середовища у стані вимушеної міграції. Їх проекти раніше експонували на виставкових майданчиках Європи, в Україні їх показують уперше.

Нагадаємо, Центр інтелектуального мистецтва Меркурій розпочав свою діяльність у лютому 2024 року проектом «Ретроспектива інтелектуального мистецтва України». Дебютну виставку відвідали понад 5000 людей.

З нагоди відкриття в артпросторі запустили благодійний збір для Національного реабілітаційного центру «Незламні» (Unbroken). Відвідувачі Центру підтримали ініціативу, купуючи спеціальні квитки та мерч, а також відвідали благодійну кураторську екскурсію. У межах виставки «Ретроспектива інтелектуального мистецтва України» виручено понад 126 тис. грн.

Збір триватиме й під час проекту «Блукання в собі», який можна оглянути протягом місяця.

Усі фото Галини Кучманич