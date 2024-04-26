На початку повномасштабного вторгнення Алла Пушкарчук приєдналася до ЗСУ

У четвер 25 квітня, на фронті загинула журналістка, редакторка та військовослужбовиця Алла Пушкарчук («Рута»). Про загибель 29-річної журналістки повідомив військовослужбовець Дмитро Крапивенко.

У коментарі Інституту масової інформації (ІМІ) військовослужбовець повідомив, що Алла Пушкарчук служила у мінометній батареї 58 окремої мотопіхотної бригади. Журналістка загинула на Донеччині.

Українське медіа «Читомо», де працювала Алла Пушкарчук, повідомило, що військовослужбовиця загинула внаслідок ворожого обстрілу.

«Після повномасштабного вторгнення, разом із коханим, пішла в ЗСУ. Загинула внаслідок ракетного обстрілу на руках у коханого», – повідомило медіа.

Де та коли відбудеться прощання з Аллою «Рутою» Пушкарчук, наразі невідомо. За даними ІМІ, Алла Пушкарчук стала 77 з медійників, які загинули внаслідок російської агресії.

Що відомо про Аллу Пушкарчук

Військовослужбовиця закінчила Інститут журналістики Київського національного університету культури і мистецтв, вивчаючи видавничу справу та редагування. Крім того, Алла Пушкарчук навчалася у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І. Карпенка-Карого на спеціальності «театрознавство».

Наприкінці 2013 року журналістка долучилась до Революції Гідності. З 2014 року Алла Пушкарчук брала участь у бойових діях на сході, працюючи журналісткою та фотографкою в 5 окремому батальйоні Української добровольчої армії.

У 2018 році журналістка демобілізувалася та влаштувалася в журнал «Український тиждень», де працювала до 2020 року. У 2021 році Алла Пушкарчук працювала у «Читомо».