Максим Кривцов родом із Рівного, у 2014 році пішов на війну добровольцем

На фронті загинув поет та автор збірки «Вірші з бійниці» 33-річний Максим Кривцов з позивним «Далі». Про це повідомила його мати Надія Кривцова у неділю, 7 січня.

«Темрява... нема світла.... немає дня...», – написала мати поета у Facebook.

Обставини загибелі Максима Кривцова невідомі.

Письменник Любко Дереш повідомив, що загиблий військовий не завершив свій роман, над яким працював. Письменник опублікував фрагмент із синопсиса.

«Мав удачу спілкуватися з ним і вести заняття, де він був як слухач, на ветеранській програмі «Голоси війни». Дуже жива, дотепна, надзвичайно талановита людина», – поділився спогадами Дереш.

Зауважимо, що ще 6 січня Кривцов опублікував допис у Facebook, де пропонував підписникам написати у коментарях номер сторінки та рядок. Натомість він обіцяв викласти фото вірша зі своєї збірки.

Уже у неділю, 7 січня, під дописом почали з'являтися коментарі знайомих військового, які повідомили, що він загинув.

Хто такий Максим Кривцов

Максим Кривцов родом із Рівного. У 2014 році пішов на війну добровольцем. До цього він був фотографом та писав вірші. Згодом працював у Центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС і Veteran Hub-і.

Після повномасштабного вторгнення росіян у лютому 2022 року повернувся на фронт. Він був добровольцем у «Правому Секторі», потім воював із «Вовками Да Вінчі».

У жовтні 2023 року у видавництві «Наш формат» вийшла поетична збірка Кравцова «Вірші з бійниці». Вона увійшла до рейтингу кращих книг 2023 року за версією ПЕН Україна.

Кравцов розповідав, що позивний «Далі» обрав, тому що відрощував вуса, щоб накручувати, як у художника Сальвадора Далі.