33-річний Роман Годований загинув 29 листопада під час бойового виходу

На війні загинув екс-футболіст ФК «Волинь» 33-річний Роман Годований. 29 листопада він загинув під час бойового виходу, повідомили в другому відділі Чортківського РТЦК і СП.

Зазначається, що Роман Годований загинув 29 листопада внаслідок вибуху ворожого снаряда. Спортивний журналіст Роман Бебех уточнив, що екс-футболіст служив у 33-й окремій механізованій бригаді.

«Вночі був на бойовому виході, по його підрозділу почав працювати танк. Бійці забігли в посадку і там зачепили розтяжку», – йдеться в повідомленні.

Роман Годований народився 1990 року в Тернополі. З квітня був гравцем ФК «Нива» (Тернопіль), а з січня 2010 року почав грати у складі луцького ФК «Волинь». У січні 2016 року приєднався до білоруського клубу «Славія-Мозир», однак через рік покинув клуб через травму.

У 2018 році виступав на аматорському рівні за клуб «Мельниця» (Мельниця Подільська) у чемпіонаті Тернопільської області, після чого остаточно завершив кар’єру.

У Ромага Годованого залишилась дружина і двоє неповнолітніх дітей.