На території громади виділять для госпіталю землю або знайдуть приміщення

Калуська міська рада звернулася до Міністерства оборони України з проханням розглянути можливість будівництва або облаштування військового госпіталю на території громади. Звернення прийняли на сесії міськради 25 квітня.

Як йдеться у зверненні, ініціативу пораненого військовослужбовця Ігоря Козака про будівництво або облаштування на території Калуської громади сучасного військового госпіталю підтримали сотні військовослужбовців, ветеранів війни, волонтерів, капеланів і медиків. У разі згоди Міноборони на будівництво госпіталю, у Калуші виділять для цього землю або приміщення.

«Зі сторони Калуської міської ради гарантуємо повне сприяння у виділенні підходящої земельної ділянки (у випадку нового будівництва) або підходящого приміщення (у випадку реконструкції існуючого приміщення) для військового госпіталю», – написано у документі.

Також під час сесії 25 квітня калуські депутати звернулися до Верховної Ради та Кабінету міністрів України з проханням у найкоротший термін розробити і запровадити закон, який чітко регламентуватиме питання ротацій і демобілізації військових.