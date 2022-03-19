На початку березня у Польщу трьома вантажними літаками привезли обладнання для облаштування польового госпіталю. Землею цінний вантаж переправили в Україну – до Львова, що став одним з небагатьох острівців безпеки та містком між «до» і «після» для сотень тисяч людей, які втекли від російської агресії. ZAXID.NET розповідає, що це за госпіталь, як він працює і хто там піклується про українців.

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Мобільний госпіталь від міжнародної організації «Сумка самарянина» радше можна назвати підпільним, а не польовим – його розгорнули на частині підземного паркінгу ТРЦ «Кінг-Крос Леополіс». Облаштування підземного медичного містечка тривало тиждень.

Коли потрапляєш на цю відгороджену територію і бачиш додатковий захист на випадок бомбардування (частини бетонних труб, обкладені мішками з піском), десятки наметів – житлові, харчоблок, операційні, оглядові тощо, то згадуються розповіді про підпільний госпіталь та університет під час окупації Львова майже сто років тому.

Три вантажні літаки з медичним обладнанням і усім, необхідним для його підтримки, в Україну привезла зі США благодійна організація «Сумка самарянина». Це міжнародна неконфесійна євангельська християнська організація, що працює вже 50 років і має відділення в Австралії, Канаді, Німеччині, Ірландії, Гонг Конгу, Нідерландах та Великій Британії. Її мобільні госпіталі надавали допомогу у понад 100 країнах світу.

«Наша місія – надавати допомогу там, де є постраждалі унаслідок природних катаклізмів, як от землетруси в Еквадорі і на Багамах, епідемій – ми працювали в Ліберії під час спалаху Еболи і в Нью-Йорку та італійській Кремоні на початку пандемії коронавірусу, а також воєн – цей госпіталь був в Іраку, а тепер він в Україні», – розповідає працівниця госпіталю Кетлін.

Організація має 21 власний літак та 2 гелікоптери для екстреного перебазування у місця, де є нагальна потреба. Медичну допомогу надають практикуючі лікарі та медсестри з різних країн світу. Оскільки це християнська організація, то кожен пацієнт також отримує духовну допомогу.

Один з літаків благодійної організації "Сумка самарянина"

«Сумка самарянина» фінансується за рахунок благодійних внесків. У 2014 році організація у бухгалтерському звіті повідомила про 520 млн доларів доходу. 90% доходів витрачаються безпосередньо на проекти, 4% – на адміністрування і 6% – на фандрейзингові кампанії.

Війна в Україні

У госпіталі біля Львова працюють близько 60 людей медичного персоналу – це хірурги, хірурги-ортопеди, отоларингологи, гінекологи, терапевти, медсестри зі США, Німеччини, Ірландії та інших країн. Госпіталь вже приймає десятки пацієнтів щодня, також є 58 ліжок для тих, хто потребує залишитись під наглядом на довше.

Палати невідкладної допомоги та операційна у польовому госпіталі у Львові

У підземному містечку розгорнули дві повноцінні операційні зі сучасними моніторами пацієнта, кисневими апаратами, є блок інтенсивної терапії, блок допомоги проміжного рівня, материнський блок, де можна приймати пологи, лабораторії для аналізів, стерилізаційна – усе, що зазвичай можна знайти в повноцінному госпіталі.

Наразі сюди звертаються вимушені переселенці – кілька десятків людей щодня. Їх або скеровують з кімнати медичної допомоги, що організована волонтерами на залізничному вокзалі, або привозить швидка, розповідає керівник Львівського обласного госпіталю ветеранів воєн та репресованих Максим Прикупенко (мобільний госпіталь визначений керівництвом Львівської ОВА як підрозділ госпіталю у Винниках).

Марина, перша пацієнтка львівського мобільного госпіталя, обіймає працівницю, яка їй допомогла

«Надаємо допомогу тим, хто постраждав під час переміщення. Першою нашою пацієнткою стала Марина з Малина, яка ще за 9 днів до того, як потрапила сюди, зламала ногу, коли бігла у бомбосховище. Допомагаємо тим, хто має хронічні проблеми зі здоров'ям і у кого закінчились ліки. Вже провели першу хірургічну операцію людині, якій защемило грижу», – розповідає Кетлін.

Відділення політравми, призначене для поранених унаслідок артилерійських обстрілів та бомбардувань, наразі не застосовували, але якщо така потреба буде – воно готове.

«Ми тут, щоб допомогти забезпечити підтримку і полегшення у часі конфлікту. Ми намагаємось задовольнити не тільки фізичні, а й духовні потреби пацієнтів. У нас є капелани, які можуть помолитись з хворими, розрадити їх. Так само це може зробити уся наша медична команда – ми турбуємось не тільки про фізичне, а й про духовне», – розповідає Кетлін.

Відділення невідкладної допомоги польового госпіталю може приймати 100 пацієнтів щодня. Окрім іноземного медичного персоналу, тут працюють українські перекладачі.

Максим Прикупенко каже, що наразі і в польовому госпіталі, і в госпіталі у Винниках є місця і для переселенців, і для військових.

«Сподіваюсь, що нам не доведеться застосовувати усі потужності цього госпіталю. Але ніхто не знає, що буде завтра, тому варто бути готовими», – додає він.

Там, де потрібні

Ще один мобільний госпіталь організація «Сумка самарянина» відкрила у Чернівцях, де також не зупиняється потік людей, які змушені були залишити свої домівки унаслідок звірського вторгнення Росії в Україну. Інший госпіталь із лікарями-добровольцями працює у південній частині України. Окрім того, організація привезла в Україну кілька літаків гуманітарної допомоги із найнеобхіднішими речами: гігієнічними засобами, ковдрами і теплим одягом.

Госпіталь організації "Сумка самарянина" на півдні України

«Ми приїхали в Україну, тому що хотіли допомогти тим, хто у потребі. Ми хотіли бути у місцях, де це найбільш потрібно, і зараз це тут. Ми хочемо піклуватись про людей, переміщених зі сходу, про тих, на кого в той чи інший спосіб вплинула війна», – говорить Саша, адміністраторка львівського польового госпіталю.

«Коли ми кудись приїжджаємо, ми хочемо бути разом із громадою. Коли місцева громада відновлюється, ми відступаємо. Ми не приїжджаємо, щоб щось замінити, ми підтримуємо громаду, коли це необхідно, і будемо тут, скільки потрібно», – додає один з лікарів госпіталю, який приїхав в Україну з Міссісіпі і побував за час своєї практики у різних гарячих точках.

Американські медики живуть тут же, на відгородженій частині підземного паркінгу торгового центру – ніби в бункері. Тільки у цьому бункері дарують підтримку і життя, що намагається забрати той, хто сидить у російському підземеллі.

*У матеріалі використані фото авторки і з сайту організації "Сумка самарянина"