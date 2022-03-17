Київські спеціалісти консультуватимуть і оперуватимуть дітей у львівському обласному кардіоцентрі

До Львова переїхав київський Центр дитячої кардіології і кардіохірургії, фахівці якого вже наступного тижня оперуватимуть дітей зі всієї України зі складними кардіохірургічними проблемами. Вони працюватимуть на базі Львівського обласного кардіологічного центру, повідомив у Facebook голова львівської ОВА Максим Козицький.

Є діти, які не можуть чекати закінчення війни, їм допомога потрібна вже, бо кожний день війни зменшує їх шанс на нормальне повноцінне життя. Саме заради порятунку таких дітей до Львова з Києва переїхав науково-практичний Центр дитячої кардіології і кардіохірургії, який на час воєнних дій працюватиме на базі Львівського обласного кардіологічного центру.

«Тут облаштували приміщення для проведення консультацій, операцій, реанімації та післяопераційного періоду маленьких пацієнтів. Наразі лікарі оглядають та консультують діток, а з наступного тижня зможуть оперувати. Обладнання та розхідні матеріали вже перевезли з Києва у Львів», – повідомив Максим Козицький.

Консультувати маленьких пацієнтів лікарі зі столиці розпочали ще 15 березня. Вже є навіть невеликі черги, адже сюди батьки везуть хворих дітей з різних регіонів.

«Філія Центру дитячої кардіології та кардіохірургії міста Києва починає свою роботу у Львові. Сердечка маленьких пацієнтів під надійним захистом, навіть попри важку ситуацію для всієї України. Тут розпочинає роботу консультативно-поліклінічне відділення та наші спеціалісти Центру на чолі з Андрієм Казимировичем Куркевичем», – повідомили у Facebook київські спеціалісти.

Інформацію щодо консультацій та запис на консультацію можна отримати за тел. +38 (068) 976 68 59

За словами Максима Козицького, після перемоги над російськими окупантами київські спеціалісти повернуться на робочі місця у столиці, а місцева влада буде думати над тим, щоб філія дитячої кардіології і кардіохірургії й надалі працювала у Львові.