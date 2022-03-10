Цю новеньку "швидку" для дитячої лікарні придбав медбрат з Великої Британії Майкл Холі (справа)

У четвер, 10 березня, львівська обласна дитяча лікарня «Охматдит» отримала подарунок з Великої Британії – автомобіль невідкладної допомоги. Її за власні кошти купив медбрат Майкл Холі і самотужки пригнав «швидку» до Львова, повідомили в лікарні.

Разом із машиною швидкої допомоги також приїхали вогнегасники, дефібрилятор, засоби індивідуального захисту, медикаменти тощо.

«Майкл Холі два дні їхав із Великої Британії на автомобілі невідкладної допомоги, яку придбав за власні кошти для нашої лікарні», – повідомили в лікарні.

Про благодійника відомо, що він працює медбратом у системі охорони здоров’я Великої Британії. Чоловік розповів, що дізнався про львівський «Охматдит», коли в Україні почалася війна. Він хотів якось долучитися до допомоги Україні. Друзі зі столиці порадили йому допомогти саме львіському «Охматдиту».

«У мене був вибір: купити мотоцикл для себе, або «швидку» для дитячої лікарні. І я обрав друге», – каже благодійник.