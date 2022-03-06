Українська співачка, кримсько-татарського походження переможниця Євробачення-2016 Джамала виступила у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2022 року в Німеччині та зібрала 67 мільйонів євро на потреби української армії. Про це повідомляє УНІАН.

Переможниця Євробачення 2016 стала запрошеною гостею нацвідбору на Євробачення 2022.

«Насправді мені б сьогодні дуже хотілося бути на цьому неймовірному шоу і представляти свою пісню, але сьогодні я представляю не просто свою творчість, а представляю голоси тисячі жінок, тисячі дітей, які в цей момент знаходяться в бомбосховищах, які не можуть бути тут і бачити це шоу навіть по телебаченню. Я дуже дякую вам за прапори, я дуже дякую за цю підтримку. Я думаю, що це дуже підійме дух в Україні, – розповіла співачка. – Мені дуже хочеться, щоб вся Європа почула, що це не просто війна, яка відбувається в Україні. Це війна, це війна, яка відбувається в серці Європи. І мені дуже хочеться, щоб ми не стояли осторонь, не дивились, що десь там стріляють, щоб ми дійсно були причетні до того, щоб допомогти всім нам зупинити цю війну, зупинити цю агресію. Це єдине, що я можу – співати і говорити про це, зробити хоча б щось, щоб запобігти цьому», – розповіла вона.

Для виступу співачка вибрала пісню «1944», написану про депортацію і геноцид кримських татар.

відео Eurovision Song Contest | Deutschland

У своєму Instagram співачка розповіла, що своїми виступами та інтерв’ю веде інформаційну війну проти агресора. Також Джамала додала, що під час її виступів у Німеччині та Румунії глядачі будуть надсилати SMS-повідомлення. Гроші, зібрані завдяки цьому, будуть передані українській армії.

Пізніше у своїх сторіс артистка поділилась, що після виступу у Берліні їй вдалось зібрати для захисників України 67 млн євро.