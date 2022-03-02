Станом на 2 березня на спецрахунок, який Національний банк України відкрив для допомоги військовим, надійшло більше 6 млрд грн. З них на потреби Збройних Сил України уже скерували 1,6 млрд грн.

Як повідомили у прес-службі НБУ, для підтримки ЗСУ загалом перерахували більше 6 млрд грн. З цієї суми понад 253,5 млн грн надійшло з-за кордону у іноземній валюті.

Із цих 6 млрд грн Нацбанк вже перерахував на потреби військових більше 1,6 млрд грн, зокрема:

на потреби Національної гвардії України – 450 млн грн;

на потреби Національної поліції України – 150 млн грн;

на потреби Міністерства оборони України – 1 025,3 млн грн.

Наразі залишок коштів на спецрахунку становить 4,53 млрд грн.

Нагадаємо, що для допомоги українській армії Національний банк відкрив спеціальний мультивалютний рахунок. Перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки.