НБУ заборонив банкам валютні операції з російськими та білоруськими рублями
Економіка — Софія Лазуркевич, 0 0
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Національний банк України заборонив уповноваженим установам здійснювати будь-які валютні операції з російськими чи білоруськими рублями, а також операції з юридичними чи фізособами з Росії чи Білорусі. Відповідні зміни НБУ оприлюднив близько опівночі 24 лютого.
Правління Національного банку України ухвалило зміни до постанови від 24 лютого 2022 року №18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану». Зокрема, заборонено уповноваженим установам здійснювати будь-які валютні операції:
- з використанням російських рублів та білоруських рублів;
- учасником яких є юридична або фізична особа, яка має місцезнаходження в Російській Федерації або в Республіці Білорусь;
- для виконання зобов’язань перед юридичними або фізичними особами, які мають місцезнаходження в Російській Федерації або в Республіці Білорусь;
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