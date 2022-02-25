Національний банк України заборонив уповноваженим установам здійснювати будь-які валютні операції з російськими чи білоруськими рублями, а також операції з юридичними чи фізособами з Росії чи Білорусі. Відповідні зміни НБУ оприлюднив близько опівночі 24 лютого.

Правління Національного банку України ухвалило зміни до постанови від 24 лютого 2022 року №18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану». Зокрема, заборонено уповноваженим установам здійснювати будь-які валютні операції:

з використанням російських рублів та білоруських рублів;

учасником яких є юридична або фізична особа, яка має місцезнаходження в Російській Федерації або в Республіці Білорусь;

для виконання зобов’язань перед юридичними або фізичними особами, які мають місцезнаходження в Російській Федерації або в Республіці Білорусь;

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