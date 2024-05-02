Олександр Свіщов - інвестор та меценат

«Нещодавно ми відкрили новий науково-творчий STEAM-простір для активних і творчих дітей. Наші фахівці навчатимуть англійської мови, відкриватимуть захопливий світ хімії та вчитимуть юних гостей розвивати свою креативність. Тут працюватимуть з дітками від 2 до 13 років. Тож, ми з радістю чекаємо на батьків зі своїми малюками в Leoland», – розповів інвестор освітньо-спортивного центру розваг Leoland Олександр Свіщов.

Олександр Свіщов розповів, що в Leoland відбувається чимало тенісних турнірів. З моменту відкриття СРЦ у Львові досить активно запрацювали тенісні корти, суттєво збільшилася відвідуваність та зацікавленість у заняттях з тенісу.

«У Leoland працює тенісна школа Leosport, де постійно займається 140 дітей, і можу сказати, що маємо вже певні успіхи - львівські спортсмени покращили свої результати на чемпіонатах України з тенісу», – додав Олександр Свіщов.

У Львові з'явилася чудова база, яка може приймати дітей з усієї країни, де займаються діти з Харкова, Одеси, Києва, які через воєнні дії змушені були залишити власні домівки. Триває активна робота з дітьми з родин захисників України, які зараз потребують особливої уваги та підтримки, особливо в психологічному плані.

«У Leoland неодноразово організовували театралізовані вистави, екскурсії та змагання. Намагаємося швидко реагувати на потреби благодійних фондів Львівщини в напрямку підтримки дітей, розуміємо, наскільки це важливо в сьогоденні для нашої держави. Нещодавно Leoland відвідали відомі зірки тенісу –Еліна Світоліна та Сергій Стаховський, ми домовилися про співпрацю і найближчим часом проведемо два літні табори з тенісу. Це буде такий тренувальний табір, де дітки матимуть змогу розвинути свої тенісні навички та отримати чудовий настрій і заряд енергії», – розповів Олександр Свіщов.

Раніше сайт «Обозреватель» склав рейтинг ТОП-10 західноукраїнських бізнесменів, які активно розвивають спорт. До нього увійшли два відомі бізнесмени та меценати Олександр Свіщов і Григорій Козловський.

Олександр Юрійович Свіщов – президент Федерації водного поло України, український бізнесмен, меценат. Олександр Свіщов очолює ватерпольний клуб «Динамо» Львів». За його президентства клуб досягнув значних результатів: за кілька років стає семиразовим чемпіоном України, восьмикратним володарем Кубку України, трикратним володарем Суперкубку України. ВК «Динамо» Львів» сьогодні - абсолютний лідер Суперліги з водного поло сезону 2023/2024.

Григорій Петрович Козловський - засновник та почесний президент ФК «Рух», відомий львівський бізнесмен та меценат. У 2009 році узяв під свою опіку дорослу та юнацьку команди футбольного клубу «Рух» у місті Львові. Завдяки підтримці Григорія Козловського відбувається розвиток футболу не тільки на Заході, а по всій Україні. Бізнесмен та меценат створює унікальний проект, – Академію футболу ФК «Рух», – першу у своєму роді, яка не має аналогів в Україні.