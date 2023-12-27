Олександр Свіщов відкрив тенісні корти у Львові "LEOLAND"

У Львові відбулось офіційне відкриття тенісних кортів у спортивно-розважальному центрі «LEOLAND». Її засновникам вдалось поєднати активний відпочинок та професійні заняття різними видами спорту в одному просторі.

Український бізнесмен, президент федерації водного поло України та головний натхненник «LEOLAND» Олександр Свіщов розповів, як виникла ідея створення сучасного спортивно-розважального центру та що для нього особисто означає проєкт «LEOLAND».

«Певною мірою це моя дитяча мрія. Мрія, якої не вистачало в моєму дитинстві. У той час спортом можна було займатись здебільшого на вулиці, а я прагнув відвідувати сучасний спорткомплекс. Тому, мені хотілось втілити ідею такого центру, де діти зможуть і займатись спортом, і розвиватись творчо, ходити на танці, малювати та активно проводити час» - розповів бізнесмен Олександр Свіщов.

За рік роботи спортивно розважального комплексу «LEOLAND» дітки почали масово займатись великим тенісом. Кожного місяця є великі турніри з тенісу. Також в комплексі працює школа для найменших спортсменів «LeoSport».

«Можу сказати, що ми маємо хороші успіхи й впевнено рухаємось у вихованні молодих тенісистів», – зазначив Свіщов.

Олександр Свіщов додав, що тепер у місті з’явився сучасний комплекс для заняття тенісом – закритті корти з сучасним хардовим покриттям. Поява нового комплексу дала можливість спортсменам та всім охочим займатись тенісом та проводити турніри цілий рік.

Голова львівського підрозділу Федерації тенісу України – Наталія Бодня зазначила, що відкриття такого великого та потужного комплексу як «LEOLAND» дуже знакова подія для Львову та спортивної спільноти міста. Цей новий спортивний простір та сучасні тенісні корти для занять тенісом, як для дорослих так і дітей - новий поштовх у розвитку великого спорту.

Олександр Свіщов розповів: «Вже встигли провести чемпіонати України серед дітей та дорослих, яких у Львові не було вже понад десять років. Я вважаю, це великий прорив. Особисто для мене є дуже цінним той факт, що діти у Львові по-новому і ще сильніше полюбили теніс, я бачу цей запал в їхніх очах під час змагань, це неоціненні емоції».

Бізнесмен додав що в СРЦ з дітками займаються талановиті тренери , які мають гарну базу для виховання спортсменів. А юні спортсмени мають чудові можливості для професійного росту та всі шанси отримати перемогу та прославити Україну на міжнародних змаганнях.

«Я вважаю, заняття спортом дуже важливе в житті кожної людини, а особливо дітей. Кожен маленький українець повинен вивчати історію, культуру нашої багатої країни й розвиватись у спортивному аспекті. Це кити запоруки успішної країни та здорового суспільства» - зазначив президент федерації водного поло України Олександр Свіщов.