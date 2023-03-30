Оновлений формат кінотеатру запрацював із 30 березня в розважальному комплексі Leoland

Мережа кінотеатрів «Планета кіно» відкрила у Львові перший заклад нового формату – кіноресторан, який став найбільшим із мережі. Кіноресторан запрацював із четверга, 30 березня, у освітньо-спортивному центрі Leoland на вул. Мельника.

Як повідомив співвласник мережі кінотеатрів Дмитро Деркач, у новому кінотеатрі є лише зали RE’LUX. Такого формату у мережі ще не було.

«До цього наші RE’LUX були частиною великого кінотеатру. У Leoland у Львові – виключно кіноресторан. Це 5 залів із комфортними розкладними кріслами – 11 пар кріслел у боксах, зі столиками та планшетами. Через планшет можна замовити їжу та напої, офіціанти їх принесуть на ваш столик», – повідомив Дмитро Деркач.

Загалом в Україні працює 9 кінотеатрів мережі «Планета кіно». З них чотири мають зали у форматі RE’LUX, що мають ресторан і бар. Відкритий у Leoland кінотеатр став 10 із мережі, який зараз працює.

«Основна ідея – зручно їсти в залі, в темряві, під час перегляду фільму, тому основний акцент на finger-food», – додав співвласник мережі кінотеатрів.

Вартість квитків на сеанси у кіноресторані – значно вище. До прикладу, якщо сеанс у звичайному залі «Планети кіно» коштує в межах 130-160 грн, то у у закладі нового формату – 600 грн.

Додамо, що у Львові працює два кінотеатри мережі «Планета кіно» – у ТРЦ Forum Lviv та King Cross Leopolis. Також кінотеатри цієї мережі є у Києві, Одесі, Харкові, Сумах та Дніпрі.

Зазначимо, що днями на вул. Мельника, 18 у Львові відкрили оновлений розважальний центр Leoland на місці 32-річного спорткомплексу «Україна». У 2018 році виконавчий комітет Львівської міськради видав містобудівні умови і обмеження ТзОВ «Палац спорту «Україна» на розробку проекту реконструкції будівлі. Власником спорткомплексу є львівський бізнесмен Олександр Свіщов.