У Львові збудують восьмий McDonald's

Виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив містобудівні умови та обмеження для будівництва у Львові нового McDonald's. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконкому у п’ятницю, 17 березня.

Заклад швидкого харчування з'явиться на вулиці Зеленій, 147, неподалік «Арсену». Висота майбутнього закладу не має перевищувати 6,3 метри. Поруч облаштують додаткові виїзди та заїзди, щоб не перешкоджати руху на вулиці Зеленій, а довкола висадять нові дерева.

Проект реалізовуватиме ТзОВ «Центр Проект», який існує з 2007 року. За інформацією YouControl, основною діяльністю організації є надання в оренду й експлуатація власного чи орендованого нерухомого майна. Керівник – Хотєєва Олена Петрівна, а кінцевий бенефеціар підприємства – киянин Михайло Весельський.

Загалом це вже восьмий McDonald's у Львові: останній збудували на Сихові. Відкрили його тільки восени 2022, проте добудували значно раніше: заплановане відкриття відклалося через вторгнення Росії в Україну.