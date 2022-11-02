McDonald's у ТРЦ Арсен працюватиме з 09:00 до 21:00

Із середи, 2 листопада, McDonald's уперше після початку повномасштабної війни відновив роботу в Івано-Франківську. Заклад у ТРЦ «Арсен» працюватиме щодня з 09:00 до 21:00. Проте під час повітряних тривог і в години відключень від електроенергії ресторан клієнтів не прийматиме.

Про відновлення роботи McDonald's в Івано-Франківську повідомила прес-служба мережі ресторанів. Нагадаємо, перший McDonald's в Івано-Франківську відкрили у квітні 2021 року. Ресторан, як і всі заклади мережі McDonald's в Україні, не працював з 24 лютого 2022 року. Наразі McDonald's відновив роботу на вулиці Івана Миколайчука, 2 (ТРЦ «Арсен»). Працюватиме ресторан фастфуду з 09:00 до 21:00, але у разі повітряної тривоги відвідувачів не прийматимуть.

У прес-службі пояснюють, що McDonald's продовжує роботу орієнтовно через годину після скасування тривоги: цей час потрібен на включення і налаштування обладнання та для підготовки працівників до роботи. Якщо повітряна тривога буде скасована менш ніж за годину до закриття, то ресторан відкриється наступного дня. Також ресторани не працюють під час відключення електроенергії і продовжуватимуть роботу орієнтовно через годину після поновлення електропостачання.

Зазначимо, із 2 листопада McDonald's запрацював у Білій Церкві та Броварах. Також вперше після 24 лютого кампанія відкрила новий ресторан у Львові. Це – найбільший у місті ресторан мережі McDonald's. Його збудували на Сихові.

Нагадаємо, на початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого мережа McDonald's закрила всі ресторани в Україні. Починаючи з 20 вересня компанія почала відкривати заклади в Києві, а 18 жовтня відкрились​ перші чотири ресторани у Львові.