Компанія McDonald’s розпочала поетапне відкриття ресторанів в Україні, з 20 вересня відкриються перші три заклади в Києві. Про це повідомила керівниця відділу зв'язків із громадськістю McDonald's Олеся Муджирі.

Спершу заклади працюватимуть тільки на доставку, а зали, експрес-вікна та МакДрайв відкриються у жовтні. Отримати замовлення можна буде тільки через послугу McDelivery, яку забезпечує партнер McDonald’s з доставки компанія Glovo. Відновлення роботи закладів у Києві та на заході України відбуватиметься поетапно протягом двох місяців.

Першими запрацює McDelivery у трьох ресторанах Києва – на проспекті Бажана, 3в, на вул. Гришка, 7, та на проспекті Гагаріна, 2а. Приблизно через тиждень відновлять роботу ще сім закладів у Києві, а згодом відкриватимуться решта ресторанів у столиці та в різних містах на заході країни.

Для роботи в нових умовах McDonald’s впроваджує розширені процедури і протоколи заради безпеки працівників і клієнтів. Ресторани працюватимуть з 9:00 до 21:00 (або згідно з графіком роботи ТРЦ, якщо заклад знаходиться всередині) та закриватимуться під час повітряної тривоги, щоб працівники та відвідувачі могли перейти у найближче укриття. При цьому команда оперативно видаватиме уже оплачені замовлення, поки зупиняє виробничі процеси та вимикає обладнання перед закриттям.

Рішення щодо відкриття частини закладів McDonald’s прийняв після низки консультацій з українськими посадовцями, фахівцями з безпеки і постачальниками.