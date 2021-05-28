Кожна страва у МакДональдз проходить близько ста перевірок перед тим, як потрапити на ваш стіл. ZAXID.NET побував на кухні МакДональдз у Львові та готовий розповісти про те, з чого та як готують улюблені страви.

МакДональдз є одним із найбільших іноземних інвесторів в Україні та налічує 100 закладів у 23 містах. У Львові перший ресторан відкрили у 1998 році, а цього року компанія оголосила про відкриття ресторанів ще у низці міст Західної України.

Із чого роблять страви

Рецепти оригінальних страв МакДональдз є однаковими для всіх закладів по всьому світу, однак їх смак може відрізнятися через локальних виробників. До речі, 60% постачальників – це локальні українські виробники. Таким чином МакДональдз робить внесок у розвиток місцевого бізнесу.

Близько ста перевірок проходить будь-яка страва перед тим, як потрапити до клієнта. Перевірки починаються ще на етапі вирощування сировини, потім – під час її транспортування, перед процесом виробництва і перед безпосереднім приготуванням.

Всю продукцію перевіряють не тільки за регламентами українських та міжнародних стандартів якості, а ще й згідно з власними суворими стандартами МакДональдз – щомісяця у кожному ресторані проводять мікробіологічні дослідження всіх інгредієнтів.

Сировину закуповують виключно у затверджених постачальників, які проходять чотири суворі аудити на рік від незалежних аудиторських компаній.

Хто готує

Щодня в ресторані МакДональдз на просп. Чорновола у кілька змін працюють 30-40 працівників. Перед тим, як вийти на зміну, працівники ресторану миють руки. Крім цього, вони мають кожні три години змінювати маски і щонайменше кожної години – мити руки. Всі працівники кухні працюють із продуктами в нітрилових рукавичках, які змінюють після кожного миття рук.

«Руки ми миємо антибактеріальним милом. Таке саме мило використовують хірурги у операційних в лікарнях», – розповіла ZAXID.NET директорка МакДональдз на просп. Чорновола у Львові Наталія Сисоєва.

Біфштекси з відбірної яловичини

Основою для всіх бургерів у ресторані є біфштекси, які виготовляють у Вінницькій області в Козятині. Це 100% яловичина, сіль і перець додають уже після смаження. Біфштекси смажать на спеціальних грилях, та для більшої користі й смаку їх готують без додавання олії.

Готове м’ясо кладуть у термошафи, звідки кухарі їх беруть для приготування бургерів. Готові біфштекси зберігають максимум 20 хвилин. Тут все працює для того, аби клієнти отримували тільки найсвіжіші страви.

Бургери вищого ґатунку

Ще однією особливістю бургерів у МакДональдз є запашні булочки з борошна вищого ґатунку. Їх виготовляють на заводі в Дніпрі.

«Готові булочки додатково підсмажують у спеціальному тостері 22 секунди, щоб карамелізувався цукор, який входить у склад виробу. Після цього з'являється апетитна скоринка, яка дозволяє тримати форму булочки і не дає соусу проникнути вглиб і розмочити її», – пояснює директорка ресторану.

Далі булочка потрапляє на стіл заправки, де розташовані свіжі інгредієнти – помідори, сир, мариновані огірки, салат і соуси. Усі свіжі продукти мають індивідуальні таймери. У кожного з них є власний термін придатності, тож таймер сповіщає, коли треба їх замінити.

Хрумка фрі з особливих сортів картоплі

Для приготування картоплі фрі використовують лише спеціальний сорт картоплі великих розмірів – Інноватор. Довжина такої картоплини – в середньому 20 сантиметрів. Сорт природній, не містить ГМО. У фритюрі її смажать близько 3 хвилин. Готову картоплю фасують у паперові упаковки й зберігають не більше 5 хвилин.

Картоплю фрі зберігають не більше 5 хвилин

«Наші фритюрниці високотехнологічні – олія у фритюрі проходить 12 циклів приготування, після чого вона автоматично спускається, очищується, фільтрується і піднімається для приготування наступних партій. Додатково якість олії у фритюрі вимірюють оіл-тестером, який визначає, коли необхідно замінити олію», – каже Наталія Сисоєва.

Державні санітарні норми дозволяють показник до 25, але в МакДональдз жорсткіший стандарт – до 20.

Напої власного виробництва

Колу, каву та чай у МакДональдз виготовляють безпосередньо в закладі. При приготуванні використовують воду, що проходить багатоступеневу фільтрацію: грубу очистку, пом’якшення, зворотній осмос, нано- і вугільну фільтрацію, ультрафіолетове очищення. Кожен фільтр має стікер, який вказує, коли його встановили, щоб працівники ресторану розуміли, коли потрібно його обслуговувати та замінювати.

«У всіх ресторанах МакДональдз встановлені міні-заводи для приготування напоїв. Цей апарат карбонізує і змішує сироп Coca-Cola з очищеною водою і CO2 і на виході ми отримуємо свіжоприготовлений напій Coca-Cola», – розповідає директорка ресторану.

Морозиво готується безпосередньо у присутності клієнта. Для його приготування береться молочна основа, яка моментально охолоджується в автоматі. Основа морозива МакДональдз – це молоко вищого ґатунку. Його закуповують у найкращих та найбільших фермерських господарств Київської та Черкаської областей. Білоцерківський молочний комбінат постачає в МакДональдз два різновиди молочних сумішей: для коктейлів МакШейк та ніжного морозива. Суміші відрізняються жирністю молока.

Каву для відвідувачів МакДональдз роблять зі 100% арабіки. Наталія Сисоєва каже, що цей бленд кави розробили спеціально для українського ринку, враховуючи вподобання відвідувачів, 80% Колумбії та 20% Бразилії.

Цікаво, що саме Львів став першим містом, де впровадили процес сортування відходів у ресторанах, після чого їх відправляють на переробку. Зокрема, відпрацьована олія йде на біопаливо, а харчові відходи – на добриво. З паперу можна виготовляти картонні короби. З пластику та поліетилену – пакети для сміття, з паперових стаканів – пакети для замовлень з собою та доставки.

Саме завдяки відповідальному підходу до роботи та середовища, а також врахуванню побажань клієнтів, МакДональдз вже давно став улюбленим місцем для великих компаній, проведення часу з сім’єю та друзями. Тут можна не тільки смачно перекусити, а й бути впевненим у якості кожної страви.