Ресторани McDonald's не працювали з 24 лютого

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's відновлює роботу 4 закладів у Львові. Про це у вівторок, 18 жовтня, повідомили на офіційній сторінці компанії McDonald's Ukraine в Twitter. Незабаром після публікації McDonald's видалив свій твіт без жодних пояснень, втім заклади таки відкрили.

Так, о 9:00 McDonald's Ukraine опублікував адреси ресторанів мережі, які відновили роботу:

просп. Шевченка, 7

просп. Чорновола, 12

просп. Свободи, 35

с.Сокільники, вул. Стрийська, 30​

Коли відкриють решту закладів мережі McDonald's у Львові (на вул. Володимира Великого, у ТРЦ Forum Lviv та новий на Сихові), наразі не повідомляють.

Пізніше McDonald's Ukraine видалили твіт, де повідомили про відкриття закладів у Львові. Про причину видалення твіту не повідомили. Втім близько 10:45 заклади McDonald's таки відновили роботу.

​Нагадаємо, з 24 лютого McDonald's закрив усі ресторани в Україні, а з 20 вересня почав відкривати заклади в Києві.