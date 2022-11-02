Двоповерховий McDonald's відкрили на просп. Червоної Калини біля ТРЦ «Арсен»

У середу, 2 листопада, у Львові відкрили найбільший у місті ресторан мережі фастфуду McDonald's. Новий заклад збудували на Сихові – це перший заклад мережі фастфуду в цьому районі. Про це вранці повідомив мер Львова Андрій Садовий, опублікувавши сторіз в Instagram та допис у Twitter. Новий ресторан став першим в Україні, відкритим «з нуля» за час війни – досі компанія лише відновлювала роботу закладів, закритих з початком повномасштабного вторгення росіян.

Сихів ще ніколи не був таким незалежним:

– трамвай

– @McDonaldsUA

– ратуша pic.twitter.com/ArPKgkD7Wp — Андрій Садовий (@AndriySadovyi) November 2, 2022

Новий двоповерховий ресторан McDonald's відкрили біля ТРЦ «Арсен» на просп. Червоної Калини, 60. Це найбільший заклад мережі у Львові, його загальна площа становить 585 м2, передбачений McDrive для автомобілістів. Дозвіл на його будівництво мерія видала влітку минулого року.

Новий McDonald's на Сихові став сьомим рестораном цієї мережі фастфуду у Львові. До війни у місті працювали шість закладів McDonald's, які закрили у перший день повномасштабного вторгнення росіян. Спочатку передбачалося, що ресторани не працюватимуть по всій Україні до завершення бойових дій, проте восени McDonald's поступово почав відновлювати ро,оту. Перші чотири ресторани мережі у Львові відновили роботу 18 жовтня, ще два – 1 листопада.