Усі заклади мережі MacDonald’s закриті з 24 лютого

Ресторани мережі McDonald’s, які припинили працювати в усій Україні з першого дня війни, не працюватимуть до завершення бойових дій. Усі продукти, які зберігались в ресторанах мережі, передали в гуманітарні штаби. Зараз компанія займається гуманітарною допомогою та продовжує виплачувати зарплати 10 000 своїм працівникам в Україні. Про це йдеться у відповіді прес-служби компанії «МакДональдз» на інформаційний запит ZAXID.NET.

Як вказано у відповіді компанії «МакДональдз», заклади мережі фастфуду будуть лишатимуться зачинені по всій країні, «допоки зберігатимуться загрози атак».

Водночас у компанії повідомили, що переорієнтували свої сили на гуманітарну допомогу Україні.

«Із ресторанів, у яких це було безпечно зробити, вже передано міськрадам понад 58 тонн продукції на загальну суму понад 50 млн грн на потреби цивільного населення та захисників. Крім того, компанія продовжує організовувати поставки в гуманітарні штаби», – повідомили у «МакДональдз».

Як вказано у повідомленні прес-служби компанії, благодійна організація «Фундація Дім Рональда МакДональда» облаштувала центр дитячої кардіології, який переїхав з Києва до Львова та мобільну амбулаторію для людей, які перетинають кордон.

«Так, «Фундація Дім Рональда МакДональда», де «МакДональдз» є партнером-засновником, продовжила підтримувати сімейні кімнати та дитячі лікарні фінансово та необхідними медикаментами і продуктами. Ліки, аптечки, їжу та дитяче харчування, воду, засоби гігієни, спальні мішки передані в 9 лікарень. Також Фундація облаштувала центр дитячої кардіології, який переїхав з Києва до Львова. Окрім того, у партнерстві з Фундацією Литви та польськими медиками створена мобільна амбулаторія для надання медичної допомоги українцям, які перетинають кордон. Наразі в амбулаторії отримали допомогу вже більше 500 людей», – йдеться у повідомленні компанії.

Мобільна амбулаторія для надання медичної допомоги українцям, які перетинають кордон (фото прес-служби компанії «МакДональдз»)

Через усі гуманітарні проекти «Фундація Дім Рональда МакДональда» уже надала допомогу на понад 4,5 млн грн.

Водночас компанія продовжує виплачувати заробітну плату працівникам в Україні у повному обсязі та податки державі, вказано у повідомленні прес-служби «МакДональдз».

«В умовах війни для МакДональдз також критично важливо бути підтримкою для 10 000 працівників, тож компанія виділила 5 млн доларів США на матеріальну допомогу команді та відкрила лінію психологічної підтримки», – йдеться у повідомленні компанії.

Нагадаємо, що з 24 лютого усі заклади мережі ресторанів фастфуду MacDonald’s закриті. Загалом мережа в Україні налічує понад 110 закладів.