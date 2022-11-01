McDonald's відновив роботу ще двох ресторанів у Львові
Загалом у Львові працює вже шість закладів McDonald's
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У вівторок, 1 листопада, мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's оголосила про відкриття ще двох закладів у Львові. Про це повідомили у прес-службі McDonald's Ukraine.
Зокрема, з 1 листопада запрацювали ресторани на вул. Володимира Великого, 24а та у ТРЦ Forum Lviv (вул. Під Дубом, 7б).
Загалом у Львові працюють шість ресторанів мережі McDonald's. Також завершується будівництво нового закладу на Сихові, однак дату його відкриття не розголошують.
Нагадаємо, що на початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого мережа McDonald's закрила всі ресторани в Україні. Починаючи з 20 вересня компанія почала відкривати заклади в Києві, а 18 жовтня відкрились перші чотири ресторани у Львові.