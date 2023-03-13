Площа ТЦ Park у Дрогобичі становитиме 11,8 тис. кв. м

Компанія WR Group планує відкрити у Львівській області два нові торгові центри. Про це повідомив засновник компанії Петро Пуняк, передає «Інтерфакс-Україна».

«Ми розвиваємо формат торгових центрів у маленьких містах. Плануємо цього року побудувати п’ять ТЦ, зокрема в містах із населенням 100 тис. осіб. Люди менше їздять в обласні центри, оскільки дорогий бензин і блокпости на дорогах, тому в невеликих містах значно зріс потік відвідувачів ТЦ», – розповів Петро Пуняк.

Відкриття ТРЦ у Дрогобичі та Трускавці заплановані на червень 2023 року. Площа ТЦ Park у Дрогобичі становитиме 11,8 тис. м2, серед орендарів – «Сільпо», Jysk, «Люксоптика», Master Zoo, «Алло», Prostor. Ще 20% торгових площ вільні від орендарів.

Площа ТЦ «Вектор» у Трускавці становитиме 8,4 тис. м2. Площі орендуватимуть супермаркет «Сільпо», магазини «Алло», Rozetka, MOYO та інші.

Ще два торгові центри у 2022 році компанія відкрила у Львові. Йдеться про торгові комплекси Fabrik та ЛАЗ на вул. Стрийській. Також торік WR Group відкрила ТЦ «Майдан» у Червонограді. За словами Петра Пуняка, у ці торгові центри компанія інвестувала близько 60 млн доларів.

WR Group – багатопрофільна компанія, що працює в галузі нерухомості. Компанія реалізувала вісім комерційних та офісних проектів. На стадії розробки та будівництва перебувають ще сім комплексів загальною площею 131,5 тис. м2.