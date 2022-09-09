Новий ТРЦ збудують на вул. стебницькій у Трускавці

У Трускавці на Львівщині розпочали будівництво торгово-розважального центру Vector. Новий ТРЦ відкриють в кінці 2023 року.

Як повідомляє профільне видання RAU, у новому одноповерховому ТРЦ розташують різні магазини, розважальні центри та фудкорт. Відкрити новий ТРЦ планують у III-IV кварталі 2023 року.

У компанії WR Group, яка займається будівництвом ТРЦ в Трускавці, ZAXID.NET повідомили, що новий торговий центр будують на вул. Стебницькій. Загальна площа ТРЦ становитиме 12 000 м2. Тут відкриють супермаркет «Сільпо», магазини техніки, одягу, аптеки та банківські відділення.

Нагадаємо, що інвестиційна компанія WR Group також розпочала будівництво торгового центру в Дрогобичі. Ця компанія реалізувала низку проектів у Львові, у тому числі нові торгові та офісні центри «ЛАЗ-695» та Fabrick на території колишнього автобусного заводу.