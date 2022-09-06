«Епіцентр»​ у Сокільниках стане не лише найбільшим гіпермаркетом мережі на Львівщині, але й торгово-розважальним центром нового формату

У суботу, 10 вересня, мережа будівельних гіпермаркетів «Епіцентр» відкриває на об'їзній дорозі Львова новий триповерховий торговий центр. В майбутньому поруч планують ще збудувати торгово-розважальний центр. Про це ZAXID.NET повідомили у відділі комунікації компанії.

Новий триповерховий торговий центр «Епіцентр» площею майже 90 тис. м2 звели біля об'їзної дороги, поруч з ТРЦ King Cross Leopolis та уже існуючим гіпермаркетом «Епіцентр» у Сокільниках. З 10 вересня для відвідувачів будуть доступні перші два поверхи нового торгового центру, а третій поверх відкриють пізніше.

Як повідомити ZAXID.NET у компанії «Епіцентр», на першому поверсі нового ТЦ відкриють традиційні для компанії відділи: будівельних та оздоблювальних матеріалів, інструментів, сантехніки, кераміки, а також великий відділ для автомобілістів. Окрім того, тут відкриють найбільший в мережі продуктовий супермаркет з фудкортом Food Market площею майже 4000 м2.

На другому поверсі ТЦ розташовані окремі спеціалізовані відділи, найбільшими з них стали «Галерея Деко», «Сад та Город» і «Центр Меблів». Також на другому поверсі працюватиме дитячий магазин з зоною розваг та магазин канцтоварів.

У новому «Епіцентрі» також облаштували 30-метровий атріум зі скляним дахом, де буде розташована ярмарка сезонних товарів.

Парковка нового «Епіцентру» вміщатиме близько 1000 автомобілів, поруч облаштована зона для пішоходів.

Візуалізація інтер'єру нового торгового центру «Епіцентр»

Друга черга цього проекту, розповіла ZAXID.NET PR-директорка компанії «Епіцентр і К» Юлія Чудновець, передбачає будівництво окремого торгово-розважального центру. З її слів, зараз напрацьовується лише концепція цього ТРЦ, отож деталей майбутнього будівництва ще немає. Також ще не вирішена майбутня доля уже діючого з 2016 року гіпермаркету «Епіцентр», розташованого поруч.

Нагадаємо, що раніше компанія «Епіцентр і К» планувала збудувати у Сокільниках великий сортувальний центр і вже у ньому пізніше розташувати ТРЦ. Проте у відділі комунікацій компанії ZAXID.NET повідомили, що від цієї ідеї відмовились.