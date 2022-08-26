Завод виготовлятиме 150 тонн хлібних виробів на добу

Один із найбільших виробників хліба та кондитерських виробів у східному і центральному регіонах України розпочав на Львівщині будівництво нового хлібопекарського комплексу. У п’ятницю, 26 серпня, у с. Оброшине заклали капсулу у фундамент. Цей завод частково збудують з потужностей, які перевезли з Харківщини. У комплекс інвестують 20 мільйонів євро.

Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, на новому заводі, який збудуть на Львівщині вперше за останні 50 років, працевлаштують 500 вимушених переселенців із Харкова та 2500 місцевих мешканців.

«Це, до слова, ще й перший об’єкт такого масштабу, який будують на території області в умовах повномасштабної війни. Згідно з новими вимогами, які набули чинності в Україні, у заводі буде бомбосховище для працівників. Запуск діяльності планують вже у квітні 2023 року», – зазначив Максим Козицький.

Площа комплексу – 15 тис. м2, там працюватиме 8 виробничих ліній. На підприємстві щодоби вироблятимуть 150 тонн хлібних виробів. Для цього використовуватимуть різні технологічні стадії випікання, що дозволить заморожувати продукцію з використанням роботизованого логістичного центру з надсучасним компресорним обладнанням. Продукцію постачатимуть в межах всієї України та на експорт.

На місці будівництва заклали капсулу (фото ЛОВА)

У відділі інвестиційної політики ЛОВА додали, що вже у січні 2023 року будівлю нового хлібопекарського комплексу планують здати в експлуатацію. До березня монтуватимуть обладнання та навчатимуть працівників. А з квітня 2023 року комплекс розпочне роботу. Паралельно з основним заводом відкриють близько 200 пекарень з цілодобовим обслуговуванням у кожному населеному пункті Львівщини. На заводі працюватиме 1000 робітників, ще 2000 – на суміжних підприємствах.

Підприємство, яке релокувалось із Харкова, «Кулиничі» це один із найбільших постачальників хлібобулочних та кондитерських виробів, заморожених напівфабрикатів із дріжджового листкового тіста у східному і центральному регіонах України. Зараз налічує 10 спеціалізованих хлібопекарських комплексів у Харківській, Київській та Полтавській областях. Інвестор, голова Української асоціації виробників хліба Володимир Мисик наголосив, що завдяки сучасним технологіям заморозки хлібом зможуть забезпечити не лише Львів та область, але й продавати продукцію у країни ЄС.

На Львівщину переїхав один з найбільших постачальників хліба на сході України (фото ЛОВА)

«Країна потребує, щоб люди залишалися тут. Громадянам потрібен належний заробіток, державі потрібні сплачені податки, Україна і світ зачекалися власне українських виробництв. Львівщина залишається тиловою областю. Дякуємо нашим воїнам і маємо використати цю можливість, щоб стати потужним економічним центром», – підсумував Максим Козицький.

Нагадаємо, як інформував ZAXID.NET, завод планують збудувати на території Оброшинської громади.