На хлібзаводі планують працевлаштувати 1000 людей

На території Оброшинської громади біля Львова збудують великий хлібзавод на 1000 робочих місць. Інвестор зі сходу України завершує отримання дозволів та погоджень і планує розпочати будівництво найближчим часом.

Про заплановане будівництво хлібзаводу 17 серпня повідомили у Львівській ОВА. Інвестор, який раніше мав мережу на сході України, через війну змушений перенести свій бізнес на Львівщину.

«Будівництво нового заводу хлібобулочних виробів на території Львівського району невдовзі розпочнеться. Мережа заводів та точок продажу в основному була зосереджена на сході України (Харків та Київ). Попередньо на заводі працюватиме приблизно 1000 людей», – розповів керівник департаменту економічної політики Львівської ОВА Степан Куйбіда.

Степан Куйбіда уточнив ZAXID.NET, що завод планують збудувати на території Оброшинської громади. Зараз завершується процес виготовлення документації на землю, погодження проектно-кошторисної документації на будівництво. Роботи планують розпочати найближчим часом. Наразі в ЛОВА не розголошують назву компанії, яка збудує новий хлібзавод, та обсяг інвестицій, пояснюючи, що таким є прохання інвестора.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України на Львівщину релокувались 203 підприємства, 130 з них уже працюють. Найбільше релокованих у таких галузях: легка промисловість – 39, машинобудування – 23, металообробка – 23, харчова промисловість – 21, хімічна промисловість – 13, медицина – 11, будівництво – 9, меблева промисловість – 7, торгівля – 36.