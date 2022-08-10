Компанія «Спецбудмаш» займається виробництвом дорожньої та комунальної техніки

У селі біля Львова відкриють великий завод з виробництва дорожньої та комунальної техніки. Завод відкриє київська компанія «Спецбудмаш», яка таким чином релокує частину своїх потужностей на Львівщину. Підприємство взяло в оренду об’єкти державного майна біля Львова, потримавши перемогу під час електронного аукціону на Prozorro.Продажі.

Йдеться про територію неподалік Львова загальною площею 0,7 га. Тут розташовані закинуті адміністративні будівлі, ангари. За результатами електронного аукціону, ТзОВ «Спецбудмаш» взяло ці об’єкти в оренду за 150 тис. грн на місяць. 4 серпня представник компанії підписав відповідний договір з Регіональним відділенням ФДМУ та Басейновим управлінням водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну, яке є балансоутримувачем цих об’єктів.

Як уточнили у відділі інвестиційної політики Львівської ОВА, це перша релокація бізнесу на орендоване державне майно в Україні.

Територія, яку орендуватиме компанія «Спецбудмаш» (фото ФДМУ)

Як вказано на офіційному сайті ТзОВ «Спецбудмаш», компанія уже протягом 15 років займається виробництвом комунальної та дорожньої техніки. Представник компанії уточнив ZAXID.NET, що «Спецбудмаш» залишить частину своїх потужностей на Київщині. Загалом у компанії «Спецбудмаш» працює близько 400 людей, скільки переїде на Львівщину – не уточнюють.

За інформацією YouControl, бенефіціарними власниками ТзОВ «Спецбудмаш» є кияни Мирослав Гуйван та Віктор Ратошнюк.