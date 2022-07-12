Ірландська компанія Kingspan планує відкрити будівельний хаб біля Львова
Компанія створить близько 600 робочих місць
Ірландський виробник будівельних матеріалів Kingspan планує збудувати кампус будівельних технологій біля Львова. Зараз компанія шукає земельну ділянку, де може розташувати свої потужності.
Як повідомили у Львівській ОВА, компанія з виробництва теплоізоляції та будівельних матеріалів Kingspan на початку повномасштабної війни вийшла з російського ринку і тепер шукає можливість відкрити свої виробничі потужності на Львівщині. Зараз відділ інвестиційної політики ЛОВА веде перемовини з представниками компанії та шукає земельну ділянку під нове виробництво.
«Виробник теплоізоляції та будівельних матеріалів Kingspan заявив, що інвестує 200 мільйонів євро в новий кампус будівельних технологій в Україні та планує створити близько 600 робочих місць», – вказано у повідомленні ЛОВА.
Для компанії Kingspan шукають ділянку площею 40-50 га неподалік від Львова, де можна буде розмістити одразу 5-6 заводів. Один із заводів – це фабрика мінеральної вати, яка споживає багато енергії, тому компанії важливо мати доступ до значних запасів відновлювальної енергії.
Під час візиту у Київ CEO групи Kingspan Джин Мурта анонсував, що компанія Kingspan облаштує новий будівельний технологічний хаб в Україні протягом наступних п'яти років.
«Ця інвестиція є на перехресті трьох криз: кліматичної кризи, кризи енергетичної безпеки та кризи, викликаної війною РФ проти України. Новий будівельний технологічний хаб, який ми плануємо створити, зробить позитивний внесок на всіх трьох фронтах: підтримує Україну, яка відбудовує свою економіку, задовольняє попит у Центральній та Східній Європі на енергоефективні будівлі та допомагає Європі зменшити залежність від імпорту нафти та газу. Наша амбіція полягає в тому, щоби почати процес розробки проекту негайно – за відповідних умов безпеки», – заявив Джин Мурта.
Компанія Kingspan має 198 виробничих потужностей по всьому світу і налічує понад 19 000 працівників. 5 квітня Kingspan оголосив про завершення виходу з російського ринку та передав свою діяльність місцевому управлінню. Продукція Kingspan більше не доступна для продажу в Росії. Kingspan пожертвував 750 000 доларів UNICEF на створення п’яти центрів Blue Dot для допомоги біженцям на українському кордоні.