Компанія Kingspan є одним зі світових лідерів у виробництві будматеріалів

Ірландський виробник будівельних матеріалів Kingspan планує збудувати кампус будівельних технологій біля Львова. Зараз компанія шукає земельну ділянку, де може розташувати свої потужності.

Як повідомили у Львівській ОВА, компанія з виробництва теплоізоляції та будівельних матеріалів Kingspan на початку повномасштабної війни вийшла з російського ринку і тепер шукає можливість відкрити свої виробничі потужності на Львівщині. Зараз відділ інвестиційної політики ЛОВА веде перемовини з представниками компанії та шукає земельну ділянку під нове виробництво.

«Виробник теплоізоляції та будівельних матеріалів Kingspan заявив, що інвестує 200 мільйонів євро в новий кампус будівельних технологій в Україні та планує створити близько 600 робочих місць», – вказано у повідомленні ЛОВА.

Для компанії Kingspan шукають ділянку площею 40-50 га неподалік від Львова, де можна буде розмістити одразу 5-6 заводів. Один із заводів – це фабрика мінеральної вати, яка споживає багато енергії, тому компанії важливо мати доступ до значних запасів відновлювальної енергії.

Під час візиту у Київ CEO групи Kingspan Джин Мурта анонсував, що компанія Kingspan облаштує новий будівельний технологічний хаб в Україні протягом наступних п'яти років.

«Ця інвестиція є на перехресті трьох криз: кліматичної кризи, кризи енергетичної безпеки та кризи, викликаної війною РФ проти України. Новий будівельний технологічний хаб, який ми плануємо створити, зробить позитивний внесок на всіх трьох фронтах: підтримує Україну, яка відбудовує свою економіку, задовольняє попит у Центральній та Східній Європі на енергоефективні будівлі та допомагає Європі зменшити залежність від імпорту нафти та газу. Наша амбіція полягає в тому, щоби почати процес розробки проекту негайно – за відповідних умов безпеки», – заявив Джин Мурта.

Компанія Kingspan має 198 виробничих потужностей по всьому світу і налічує понад 19 000 працівників. 5 квітня Kingspan оголосив про завершення виходу з російського ринку та передав свою діяльність місцевому управлінню. Продукція Kingspan більше не доступна для продажу в Росії. Kingspan пожертвував 750 000 доларів UNICEF на створення п’яти центрів Blue Dot для допомоги біженцям на українському кордоні.