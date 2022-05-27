Рубіжанська панчішна мануфактура, яку розбомбили росіяни, відновлює свою діяльність у Львові

Рубіжанська панчішна мануфактура, яка виробляла шкарпетки для відомих українських брендів та на експорт, переїжджає до Львова. Ще на початку війни приміщення і обладнання фабрики у Рубіжному знищили російські окупанти. Керівництво фабрики вирішило перевезти частину працівників у Львів і розпочати бізнес з початку.

Як повідомили у відділі інвестиційної політики Львівської ОДА, до війни Рубіжанська панчішна мануфактура виготовляла більше 100 найменувань виробів річного, демісезонного та зимового асортименту. Щорічно на мануфактурі виготовляли 2 мільйони пар шкарпеток та інших видів панчішних товарів.

Коли розпочалася повномасштабна війна приміщення цеху та обладнання було розбомблено, а всю продукцію фабрики розграбували мародери. Керівництво фабрики вирішило евакуювати персонал у більш безпечний регіон на заході України і обрало Львів. До початку війни на виробництві працювало близько 160 людей. Зараз до Львова готові переїхати 27 працівників, власники мануфактури планують до кінця року створити ще 48 додаткових робочих місць.

Керівництво фабрики не змогло вивезти з території підприємства обладнання, тому закуповуватиме у Львові нове. Фабрика уже знайшла приміщення у Львові, де буде розпочинати нове виробництво.

Рубіжанська панчішна мануфактура виробляла шкарпетки, колготки та інші товари для таких відомих брендів як Dodo Socks, Sammy Icon, Дід Носкар. Окрім того, свої вироби фабрика експортувала до експортувала до Чехії, Словаччини, Словенії, Молдови та Нідерландів.