Візуалізація фасаду будинку для біженців

Будівельна компанія, яка переїхала з Одеси на Львівщину, виготовлятиме приватні будинки для переселенців. Будівництво буде вестись за спеціальною технологією, яка дозволяє виготовляти до 200 таких будинків на місяць. Про це ZAXID.NET розповів головний технолог компанії «Чорноморськ БУД ГРУП» Олександр Чоповенко.

За словами Олександра Чоповенка, компанія перевезла своє обладнання і влаштувала виробництво на території Львівщини два тижні тому. Зараз підприємство працює над проектом будівництва гуртожитків для вагітних переселенок, який реалізують у Львові. Паралельно компанія працює над проектом «Народний дім» – це будинок на 90 м2, повністю облаштований для переселенців, які залишилась без домівки.

«Будинок має виготовлятися протягом двох тижнів. Це така каркасна технологія MiTek, яка дозволяє виготовляти велику кількість стінових, дахових та підлогових панелей. Тому ми націлені на швидке будівництво за незначну суму коштів і вже готову для проживання. Тобто людина не має чекати на декілька місяців або півроку, а рівно два тижні», – розповів Олександр Чоповенко.

Загалом компанія може будувати від 70 до 200 таких будинків на місяць. В одному будинку зможе жити в середньому п’ять осіб. Зараз компанія працює з обласної адміністрацією щодо узгодження процедури викупу цих будинків.

«Виготовляються програми, наприклад, коли держава буде виплачувати гроші за будинок, а людина щомісяця буде 200-300 доларів вносити погашення цього кредиту», – розповів Олександр Чоповенко.

Він уточнив, що вартість одного будинку становитиме 800 доларів за м2 разом з ремонтом і всім необхідним обладнанням.

У відділі інвестицій Львівської ОДА зазначили, що підприємство «Чорноморськ БУД ГРУП» евакуювало із собою на Львівщину 7 фахівців. Проте для повноцінного функціонування штат планують розширяти за рахунок переселенців, які проживають зараз на Львівщині, загалом планують залучити ще 60 людей.