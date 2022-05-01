Проект майбутнього житла для жінок

Міська рада Львова і Товариство Червоного Хреста України підписали Меморандум про співпрацю та почали будівництво в районі Тракту Глинянського двох будинків для вагітних жінок, які виїхали з місць активних бойових дій до Львова. Товариство Червоного Хреста України інвестує у проект 26 млн грн.

За словами міського голови Львова Андрія Садового, реалізувати проект планують до середини липня. Ідеться про два двоповерхові будинки площею у 1300 м, де зможуть жити близько 100 жінок. У будинках будуть спальні кімнати, пральні, душові, вбиральні, кімнати відпочинку, дитячі зони, кухні, їдальні, котельні.

«Ми почали минулого тижня спільно будувати будиночки для вагітних. Ці плани вдасться реалізувати завдяки феноменальній підтримці Червоного Хреста. Товариство працює швидко та показує дуже потужну динаміку у проектуванні, виробництві, доставці, монтажі, збиранні та умеблюванні будиночків», – сказав Андрій Садовий.

Також у Львові планують збудувати один з найбільших реабілітаційних центрів для поранених. Ідеться про жінок та дітей, які були під обстрілами, ракетними ударами.

Нагадаємо, у Львові вже розгорнули одне модульне містечко із 88 будиночків на вулиці Уласа Самчука. Там живуть близько 350 вимушено переміщених українців. Також завершують роботи в модульних містечках на вул. Пулюя та у Сихівському районі, які забезпечать тимчасовим житлом ще орієнтовно 700 переселенців.