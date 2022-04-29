Контейнерні будинки для переселенців розмістили неподалік парку Івана Павла ІІ на Сихові

У Сихівському районі Львова почали будувати модульне містечко для переселенців. Це вже третє містечко із тимчасовим житлом, де поселять людей, що переїхали до Львова із зони бойових дій.

Модульне містечко на Сихові будують у районі парку імені Івана Павла ІІ. Як повідомив заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач, тут встановлять 120 контейнерних будиночків приблизно на 350 мешканців.

«На тиждень більше часу потрібно, щоб закінчити всі роботи з облаштування містечка на Сихові. Але скажу відверто, це моя улюблена локація – з одного боку, вся потрібна інфраструктура, від ЦНАПу до магазинів, з іншого – парк для прогулянок. Тихо, але до цивілізації близько. До того ж це модульне містечко навіть матиме свій дитячий майданчик», – повідомив Любомир Зубач.

Ще одне контейнерне містечко облаштовують на вул. Пулюя. Тут уже встановили 120 будиночків, завершують облаштовувати благоустрій довколишньої території. Згодом на локації планують встановити лавки та смітники. Заселити людей люди мають наступного тижня.

Загалом у Львові облаштують три контейнерні містечка для переселенців. Перше таке містечко відкрили 19 квітня у Стрийському парку. Ще два монтують на Сихові і на вул. Пулюя. Усі контейнерні будинки Львову безкоштовно передала Польща.

Нагадаємо, що окреме тимчасове містечко для вагітних переселенок побудують на вул. Тракт Глинянський. Це будуть деревʼяні будиночки хостельного типу, адаптовані для потреб сім'ї.