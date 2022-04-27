Львівська обласна військова адміністрація внесла на розгляд уряду пропозицію про викуп близько 1527 квартир для внутрішніх переселенців. Йдеться про квартири в новобудовах, із яких понад 200 помешкань уже введені в експлуатацію і готові до заселення.

Як повідомив ZAXID.NET заступник директора департаменту економічної політики Львівської ОВА Вадим Табакера станом на 27 квітня ОВА отримала від забудовників пропозиції на викуп понад 1527 квартир у 78 будинках у різних містах області, зокрема, у Золочеві, Дрогобичі, Трускавці, Стрию, Буську, Червонограді та Львові.

«Нам подали пропозиції на 78 будинків. Це загалом 1527 квартир, вартість яких коливається в межах 500-600 доларів США за м2. Повністю готовою до викупу зараз є 201 квартира. Ми й надалі отримуємо нові пропозиції від забудовників, тому ця кількість може зростати», – зазначив Вадим Табакера.

19 квітня уряд ухвалив окрему постанову, у якій затвердив порядок швидкого будівництва та викупу житла для переселенців, однак ця постанова досі не оприлюднена. «Ми чекаємо, що днями уряд опублікує відповідну постанову, яка врегулює процедуру викупу квартир у забудовників і обмеження щодо їх вартості», – пояснив Вадим Табакера.

Раніше в інтерв’ю Укрінформу голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що крім викупу квартир у новобудовах, ОВА розглядає варіант перепрофілювання під житло закладів соціальної інфраструктури – гуртожитків та інтернатів, добудову довгобудів, а також будівництво нового житла.

«Ми вже взялися за цю справу: для реконструкції таких об’єктів затвердили нову обласну програму на загальну суму 50 млн грн. І звичайно, розглядаємо як можливість будівництво нового житла. Зокрема, маємо пропозиції щодо 95 ділянок, з яких 20 уже мають необхідні комунікації. Розглядаємо варіанти [будівництва] котеджних містечок. Ми сьогодні готові залучити представників бізнесу та міжнародні фонди до комплексного розв’язання питання житла для ВПО», – розповів Максим Козицький.

Зазначимо, що за два місяці війни на Львівщині оселилися близько 300 тис. внутрішніх переселенців, із яких 200 тис. – безпосередньо у Львові. У Львові облаштовують тимчасове житло для переселенців у модульних будиночках. Контейнерні містечка облаштовують у Стрийському парку, в районі вул. Наукової та Пулюя, а на вул. Тракт Глинянський мерія планує побудувати дерев’яні будинки, в яких поселять вагітних переселенок чи з нонародженими дітьми.