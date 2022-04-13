Житло викуповуватимуть у забудовників по всій області

Львівська обласна військова адміністрація разом з територіальними громадами почала формувати базу житлового фонду, який пропонуватимеме під викуп для потреб внутрішньопереміщених осіб. Це можуть бути як квартири та будинки, які вже збудовані та придатні для проживання, так і квартири та будинки, що перебувають на завершальній стадії будівництва. Про це повідомив голова ЛОВА Максим Козицький.

За словами Максима Козицького зараз на Львівщині є понад 250 тисяч офіційно зареєстрованих переселенців, багато з яких втратили домівки і не мають куди повертатися. Тож уряд і міжнародні організації напрацьовують механізми забезпечення їх житлом.

«Якщо ви є власником компанії-забудовника чи її представником і маєте що запропонувати – заповніть форму за посиланням. За детальнішою інформацією звертайтеся у департамент економічної політики Львівської ОДА», – додав Максим Козицький.

Нагадаємо, у Львові почали монтаж другого контейнерного містечка для переселенців, а міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до міжнародних організацій по допомогу у зведенні житла для людей, чиї домівки зруйнували росіяни.