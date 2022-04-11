Міськрада Львова планує реалізувати проект із зведення у місті житла для людей, які вимушені були залишити свої домівки через війну. У понеділок, 11 квітня, ці напрацювання обговорили із міжнародними організаціями-донорами, що можуть допомогти у реалізації проекту.

«За час війни ми прихистили у Львові близько 200 тисяч людей, ставши найбільшим хабом для вимушено переміщених людей в Україні. І люди продовжують прибувати. Багато людей не матимуть куди повертатися найближчі роки, тому потрібно збудувати тут житло», – сказав міський голова Андрій Садовий, якого цитує прес-служба ЛМР.

Ідеться про три види житла: тимчасові модульні містечка, які місто почало будувати кілька днів тому, дерев’яні будиночки для жінок при надії, для зведення яких потрібно до 2 місяців, а також постійне житло.

Головний архітектор міста Антон Коломєйцев поділився напрацюваннями і розповів про процес будівництва житла, стан інфраструктури довкола обраних локацій, облаштування будиночків всередині тощо.

Очільниця офісу Агенції ООН у справах біженців в Україні Кароліна Білунг розповіла про спеціальні програми, які можуть допомогти місту в реалізації проекту.

«Люди втратили не лише дім – вони втратили роботу, школу, звичне життя. Як ми побачили за останні 8 років роботи з людьми зі сходу України, саме відсутність будівництва нового доступного та комфортного житла для вимушено переміщених людей, які втратили своє, є головною перешкодою, аби допомогти їм осісти та налагодити життя. Тому ми дуже вітаємо вашу ініціативу», – зазначила вона.

Нагадаємо, у Львові почали будувати перше контейнерне містечко для переселенців, які тимчасово переїхали до Львова із зони активних бойових дій. У 70-ти будиночках насамперед поселять студентів.