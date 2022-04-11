Власники житла, які тимчасово безоплатно поселили у себе внутрішньо-переміщених українців можуть отримати компенсацію за витрати на комунальні послуги. Йдеться про 450 грн допомоги за кожного поселеного у себе біженця. Гроші виплачуватимуть щомісяця. Як саме оформити компенсацію пояснили у Львівській міській раді у понеділок, 11 квітня.

Аби отримати гроші потрібно:

Спершу власник має внести відомості про своє житло (яке доступне для поселення біженців) на веб-ресурсі «Прихисток». У цьому можуть допомогти фахівці будь-якого ЦНАПу. Власник житла мусить мати електронну пошту.

Після цього власник житла зобов’язаний не пізніше наступного дня після поселення біженців подати відповідну заяву. Це можна зробити онлайн через форму «Електронне звернення» – електронна адреса agu@lvivcity.gov.ua (заява повинна бути підписана електронним цифровим підписом). Також це можна зробити через будь-яке відділення ЦНАПу, але тільки згідно попереднього запису (записатися у ЦНАП можна цим за посиланням).

Перелік необхідних документів:

Заява на ім’я голови відповідної районної адміністрації за місцем розташування житла;

Копії паспортів, які посвідчують особу кожної з розміщених осіб (завірені особисто власником паспортного документа);

Документи, які посвідчують право власності на житло.

Термін надання послуги – 5 робочих днів.

До слова, власник житла має щомісяця подавати заяву, у якій повинен вказувати кількість днів та кількість осіб, які у нього проживали. Львівська міськрада буде перевіряти дані і власника житла, і біженців, які там проживають. Підставою для відмови у виплаті компенсації можуть бути неправдиві дані поданій заяві.

Грошова компенсація власникам житла буде здійснюватися у безготівковій формі і за умови відсутності заборгованості за житлово-комунальні послуги. Слід врахувати також, те, що біженці повинні отримати статус внутрішньо переміщеної особи. Таку довідку видає управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.

Також власнику житла важливо не забути, у день, коли біженці виїдуть, повідомити про це міськраду.