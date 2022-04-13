Індустріальний парк збудують в Яворівському районі

На Львівщині планують збудувати індустріальний парк Agro.Food.Tech Park, який буде спеціалізуватись на агро та харчовій промисловості. Про такі плани повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у середу, 13 квітня.

«Йдеться про проект Agro.Food.Tech Park – центр синергії проривних технологій у сфері агро- і харчової промисловості. Він спеціалізуватиметься на переробці агропродукції, розробці нових типів продуктів та їхньому виробництві», – повідомив Максим Козицький.

За словами Козицького, цей проект допоможе підприємствам, які перебувають близько до зони бойових дій, релокуватись та відновити потужності, а також збереже наявні та створить нові робочі місця.

На території індустріального парку облаштують промислові цехи, складські комплекси. Окрім того, тут збудують виставковий центр, бізнес-парк, дитячий садок, школу, житлові будинки та торгово-розважальний центр.

Відомо, що індустріальний парк збудують в Яворівському районі, точного місця розташування не розголошують.